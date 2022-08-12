Sedat Peker ve Doğu Perinçek arasında sular durulmuyor: 2023 seçiminin sonucunu bekleyin

12 Ağustos 2022 Cuma, 09:52

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Aydınlık gazetesinin "Sedat Peker'in FETÖ'ye 'zarif' selamı: Hiçbir cemaati hedef almadım hakim bey" başlıklı haberine yanıt verdi.

'Deli Çavuş' isimli Twitter hesabından paylaşımlar yapan Peker, "Savcılık bana Öztürkler internet sitesini kurma amacımın dini cemaatlere zarar vermek amacını taşıdığı suçlamasını yöneltince, bende cevap olarak 'Öztürkler internet sitesinin kuruluş amacı dünyadaki bütün Türklerin bir çatı altında buluşturularak, tanışmalarını sağlamaktır' dedim. 3 dilde yayın yapan tek internet sitesiydi" dedi.

Peker'in açıklamaları şöyle:

"Ulan çakma Doğu, şimdi ben sana ne diyeyim? Hani fetullah gülen’e selam yolladığım görüntüleri yayınlayacaktın. Yayınlayamadığın için sana bahşettiğim tüm o kelamlar ( a.., i.., d.., k.. vb. ) sen yaşadığın sürece senin ünvanların olacak. Gazetenizde yayınladığınız 'Sedat Peker’den fettullah’a ince selam' bölümünü burda yazınca, insan içine de çıkamayacaksınız diyeceğim ancak sizde öyle bir onur, gurur, şeref olmadığı için etkilenmeyeceksiniz bile.

Savcılık bana Öztürkler internet sitesini kurma amacımın dini cemaatlere zarar vermek amacını taşıdığı suçlamasını yöneltince, bende cevap olarak 'Öztürkler internet sitesinin kuruluş amacı dünyadaki bütün Türklerin bir çatı altında buluşturularak, tanışmalarını sağlamaktır' dedim. 3 dilde yayın yapan tek internet sitesiydi. (Türkçe, Rusça, İngilizce).

Ayrıca sahibi olduğum Öztürkler internet sitesinde 24 saat sesli olarak Kur’an-ı Kerim yayını yapılıyordu. Öztürkler sitesinde dini cemaatlere ve mütedeyyin insanlara karşı yapılmış bir tane haber varsa savcılığın bu haberleri dosyaya koyması gerekir, dedim...

Ulan çakma Doğu, bunun fettullah gülen’e ince selam çakmayla ne ilgisi var? Savcılık bana tüm dini cemaatlere ve mütedeyyin insanlara zarar vermek için Öztürkler internet sitesini kurduğum suçlamasını yapıyor, ben de cevap veriyorum. Benim enerjimi harcamam için senin tasmanı tutanlar seni benim önüme sürüyorlar ya, tasmanı tutan efendilerine söyle; benim önemli işlerim var. Seçime 2 ay kala çalışmalarımı tamamlamış olurum. 80 yaşına gelmişsin, gündemde kalmak adına meşhur olmak isteyen genç popçular gibi filmler yapıyorsun. Sonra da rezil oluyorsun. Ulan doğu, ceketinin kolu yok dümenlerinin sonu yok...

Şu an ülkemizi yöneten Ak parti hükümeti siyasal islamcıdır. Siyasal islamcı olan Ak parti hükümeti İran’ da düzenlenecek olan uluslararası islami bir toplantıya temsilci olarak ateist olan doğu Perinçek’i yollarsa, işte bu Gayretullah’a savaş açmaktır. Neticesinde ne mi olur? Birkaç gün önce, Konya da düzenlenen uluslararası islam ülkeleri spor organizasyonuna Sn. Cumhurbaşkanımız katıldığı halde, katılım oranı %10 ile sınırlı kalır. Tribünlerin %90’ı boş kalır.

Ya da Sayın Mehmet Ali çelebi üsteğmenin, iktidar lehine yaptığı açıklamalardan sonra, Alevi gençlerinin içinde çok az da olsa bir sempati toplamayı başarırken. sonrasında yapılan Cemevi ziyaretinde Hz.Ali Efendimizin, Hacı Bektaş-ı Veli Hazretlerinin, Gökbörü Atatürk’ün resimlerini kaldırtarak, oluşan çok az sempatiyi tüm Alevi camiasının içinde büyük bir nefrete dönüştürmektir, Gayretullah’a savaş açmak.

...Diyorsunuz ya, Sedat Peker’in anlattığı her şey doğru çıktı. Gayretullah’a savaş açmanın kesin mağlubiyetle sonuçlanacağını görmek için, 2023 seçimlerinin sonucunu bekleyin. Göreceksiniz, bu dediğim de çıkacak. Yüce Allah’ı kimse yenemez.(LA GALİBE İLLALLAH) Uluslararası islam organizasyonuna halkının büyük çoğunluğu müslüman olan Türkiye’yi temsilen ateist doğu perinçek’i yollarsan, göklerden gelecek kararla cezalandırılırsınız. Bunu görebilmek için, din alimi olmaya gerek yok...

Editör Notu: Yazıdaki yazım hataları ve ifadeler değişiklik yapılmadan aktarılmıştır. Yazım hataları yazının sahibine aittir.

1- Ulan pişkin doğu, Ergenekon sanıklarından Av. Levent Temiz bey var; şu an senin danışmanlığını yapıyor. Sen benle ilgili fetöye selam söyledi açıklamasını yapınca, benim bir yakınımı arayarak, “doğu perinçek neden böyle söylüyor? Bende mahkemedeydim. Sedat Peker fetö ile — Deli Çavuş (@delicavus_ntn) August 11, 2022

AYDINLIK'IN MANŞETİ

Aydınlık gazetesinin söz konusu manşetinde şu ifadeler yer almıştı:

"Bir dönem yurtdışından MOSSAD kontrolünde attığı videolarla konuşulan Sedat Peker'in Ergenekon tertibi dönemindeki tutumu gündemde. Konu, bir Twitter sohbetinde Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in “Sedat Peker'in Ergenekon davasındaki savunmasını okursanız orada Fetullah Gülen'e zarafetli selamları, göndermeleri olduğunu görürsünüz.” sözleri üzerine konuşulmaya başlandı. FETÖ'nün devleti tamamen ele geçirmek için kurduğu kumpaslardan Ergenekon'da, suçlamalara dayanak için organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker gibi isimler dosyaya monte edilmişti. Ergenekon duruşmalarında Vatan Partililer en baştan itibaren dosyanın bir ABD/FETÖ tertibi olduğunu, Vatan Partisi'nin, TSK'nın, yurtseverlerin hedef alındığını açıkladı. Hem diğer sanıkları hem Türk kamuoyunu uyardı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, FETÖ'cü hakimlerin yüzüne “Bizim çıktığımız koğuşlara siz gireceksiniz” dedi. Öyle de oldu..."