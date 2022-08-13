Sedat Peker'dan Bakara Suresi ile Mehmet Ağar paylaşımı: 'Görünen o ki sen yine kaşınıyorsun'
Suç örgütü lideri Sedat Peker, 'Deli Çavuş' isimli hesap üzerinden Mehmet Ağar'a seslendi. Peker, üzerinde Ağar'la beraber 5 ismin fotoğrafının bulunduğu bir görseli Bakara Suresi’nin "Şüphesiz ki biz onları ibret olsun diye yarattık" ayetiyle paylaştı.
Suç örgütü lideri Sedat Peker, kendisiyle bağlantılı olduğu belirtilen 'Deli Çavuş' isimli Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda daha bulundu.
Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, iş insanı Ethem Sancak ve İnan Kıraç ile firari Levent Göktaş’ın fotoğraflarının yer aldığı bir görseli paylaşan Peker, Bakara Suresi'ndeki "Şüphesiz ki biz onları ibret olsun diye yarattık" ayetini hatırlattı.
Mehmet Ağar’ın Emniyet’ten kendisini 'FETÖ' ile ilişkilendirebilmek için belge istediğini iddia eden Sedat Peker, tweetinde şu ifadelere yer verdi:
“Derin Memet (orjinalinde hafif olan) çakma Doğu (Çin malı) gazetesinde ve televizyonunda haber yapsın diye, Emniyet'teki dostlarını arayıp FETÖ ile beni ilişkilendirebilmek için belge istiyormuşsun! Görünen o ki sen yine kaşınıyorsun.( Bilirsin pis kaşırım).”
İşte o paylaşım:
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