Gazeteci Ayşenur Arslan'ın acı günü
Gazeteci Ayşenur Arslan, annesinin vefat haberini sosyal medyadan paylaştı. Anne Zehra Uyanık, yarın Datça'da son yolculuğuna uğurlanacak.
Gazeteci Ayşenur Arslan, annesi Zehra Uyanık'ın 96 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.
Arslan sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Babam... Kız kardeşim... Bugün de annem gitti” notunu bıraktı.
Zehra Uyanık'ın cenazesi yarın Datça'da ikindi namazına müteakip defnedilecek.
Babam.. Kız kardeşim.. Bugün de annem gitti., pic.twitter.com/71V924qSmu— Ayşenur Arslan (@AysenurArslantv) October 27, 2024
Etiketler: #Ayşenur Arslan
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