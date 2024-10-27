Gazeteci Ayşenur Arslan'ın acı günü

Gazeteci Ayşenur Arslan, annesinin vefat haberini sosyal medyadan paylaştı. Anne Zehra Uyanık, yarın Datça'da son yolculuğuna uğurlanacak.

Gazeteci Ayşenur Arslan'ın acı günü
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.10.2024 - 19:44

Gazeteci Ayşenur Arslan, annesi Zehra Uyanık'ın 96 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Arslan sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Babam... Kız kardeşim... Bugün de annem gitti” notunu bıraktı. 

Zehra Uyanık'ın cenazesi yarın Datça'da ikindi namazına müteakip defnedilecek.


Etiketler: #Ayşenur Arslan

İlgili Haberler

Ünlü şarkıcının acı günü: Gülşen'in babası Arslan Bayraktar hayatını kaybetti!

Ünlü şarkıcının acı günü: Gülşen'in babası Arslan Bayraktar hayatını kaybetti!
Cumhuriyet gazetesinin acı günü Nur Coşkun yaşamını yitirdi

Cumhuriyet gazetesinin acı günü Nur Coşkun yaşamını yitirdi
AKP'nin acı günü: Betül Önderoğlu hayatını kaybetti

AKP'nin acı günü: Betül Önderoğlu hayatını kaybetti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler