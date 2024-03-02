8. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Yayınlanma: 02.03.2024 - 01:03

Güncelleme: 02.03.2024 - 01:07

Kamuoyunda "8. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Buna göre emekli bayram ikramiyesi tutarı 3 bin TL'ye yükseldi.

Düzenlemeye komisyon aşamasında eklenen bir madde ile emekliye Ramazan ve Kurban Bayramlarında verilen 2 bin liralık ikramiye, yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükseldi.

Makul süre itirazları AYM'den önce Tazminat Komisyonu'na yapılacak.

Adli para cezası alt sınırı 20 TL'den 100 TL'ye yükseltilecek.

"Üye olmadan örgüt adına suç işlemek" müstakil suç olacak.

MECLİS'E 'SEÇİM' ARASI

Meclis Genel Kurulu çalışmalarına 31 Mart yerel seçimleri nedeniyle ara verildi.