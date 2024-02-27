CHP'li Sarıgül'den '8. Yargı Paketi' açıklaması: 'Toplumun beklentilerini karşılamıyor'

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "8. Yargı Paketi toplumdaki beklentileri karşılamıyor" diye konuştu.

AA
Yayınlanma: 27.02.2024 - 18:11
CHP'li Sarıgül'den '8. Yargı Paketi' açıklaması: 'Toplumun beklentilerini karşılamıyor'
Abone Ol google-news

CHP'li Mustafa Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kamuoyunda 8. Yargı Paketi olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulunda görüşüleceğini hatırlattı.

Daha önce kanunlaşan 7 yargı paketinin sorunlara çözüm olamadığını savunan Sarıgül, farklı gerekçelerle yapılan düzenlemelerin her defasında yeni mağduriyetler yarattığını dile getirdi.

Sarıgül, "8. Yargı Paketi gerçekten yetersiz. 8. Yargı paketi toplumdaki beklentileri karşılamıyor." diye konuştu.

'AF DÜZENLEMESİ' ÇAĞRISI

Toplumda büyük bir af beklentisi bulunduğunu; "af düzenlemesinin bu pakete eklenmesinin şart olduğunu" öne süren Sarıgül, şoför esnafı için de ehliyet affı gerektiğini kaydetti.

Sarıgül, 27 Şubat 2020'de İdlib'de hava saldırısı sonucu şehit olan 33 askeri rahmetle, minnetle, saygıyla andığını belirterek, şehitlerin hesabının sorulması gerektiğini söyledi.

Ölümünün 13. yılında eski Başbakan Necmettin Erbakan'ı da rahmetle andığını ifade eden Sarıgül, 28 Şubat süreciyle ilgili Meclis araştırması açılması gerektiğini dile getirdi.


af düzenlemesi haberleri 8. Yargı Paketi haberleri Mustafa Sarıgül haberleri

İlgili Haberler

CHP’li Sarıgül'den Gürsel Tekin için çağrı: Herkesi bu yanlıştan dönmeye davet ediyorum”

CHP’li Sarıgül'den Gürsel Tekin için çağrı: Herkesi bu yanlıştan dönmeye davet ediyorum”
Gökhan Zan'dan 'Mustafa Sarıgül' sorusuna yanıt: 'Üzerime düşen bir durum olursa oturur konuşurum'

Gökhan Zan'dan 'Mustafa Sarıgül' sorusuna yanıt: 'Üzerime düşen bir durum olursa oturur konuşurum'
Sarıgül facia yerinden paylaştı: İhmali olanlar hesap vermelidir!

Sarıgül facia yerinden paylaştı: İhmali olanlar hesap vermelidir!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Meral Akşener yurttaşla tartıştı: 'Oy vermezseniz vermeyin'

Meral Akşener yurttaşla tartıştı: 'Oy vermezseniz vermeyin'
Günlük burç yorumları: 28 Şubat 2024 Çarşamba Başak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 28 Şubat 2024 Çarşamba Başak burcu yorumu
Birleşmiş Markalar Derneği’nden kredi kartı açıklaması

Birleşmiş Markalar Derneği’nden kredi kartı açıklaması
Çıkan tartışmada arkadaşını bıçakladı

Çıkan tartışmada arkadaşını bıçakladı
Elazığ'da göçük altında kalan işçiler kurtarıldı

Elazığ'da göçük altında kalan işçiler kurtarıldı
İzmir’de korkunç cinayet: Eşini iş görüşmesi çıkışında bıçaklayarak öldürdü!

İzmir’de korkunç cinayet: Eşini iş görüşmesi çıkışında bıçaklayarak öldürdü!
Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a jet yanıt: 'Beni engellediğini itiraf etti...'

Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a jet yanıt: 'Beni engellediğini itiraf etti...'
Nuri Bilge Ceylan’ın sinema hayatına etki eden 7 film

Nuri Bilge Ceylan’ın sinema hayatına etki eden 7 film