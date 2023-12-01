80 maddelik 'torba' çorba oldu

Yayınlanma: 01.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 01.12.2023 - 03:00

Teklifle, 1 Mart 2023 tarihinden önce Kamu İhale Yasası’na göre ihalesi yapılan ve devam eden yapım işlerine ilişkin sözleşmelerde fiyat farkı verilmesinde cumhurbaşkanına geniş yetki veriliyor. CHP teklifteki huzur hakkıyla ilgili maddenin çıkarılması için önerge verdi. CHP, kamudan çift maaş alanlara dikkat çekti. Ancak maddenin tekliften çıkarılmasına ilişkin önerge iktidar tarafından reddedildi.

AKP çalışan emeklilere de 5 bin TL verilmesine ilişkin önerge verdi. Böylece çalışan emeklilere de 5 bin TL verilmesi “torba teklife” eklenmiş oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nda (BDDK) görev yapan aralarında başkan ve üyelerin de olduğu çalışanlara ek tazminat verilecek. Ek tazminatın tutarını belirlemeye, gerektiğinde unvan ve görev mahalline göre gösterge rakamını farklılaştırmaya ve ödeme usul ve esaslarını tespit etmeye cumhurbaşkanı yetkili olacak. Bu ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergi veya sigorta prim kesintisine tabi tutulmayacak.

Her gün emekçiler iş kazalarında can verirken AKP önerge ile iş güvenliğinde bir erteleme daha yaptı. 2012 yılında çıkarılan İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın az tehlikeli işyerlerine yönelik hükümleri 5. kez ertelendi. AKP’li Orhan Erdem, sadece kamudaki aylık maliyetin 88 milyon lira olduğunu, 10 milyara yakın bütçeleme gerektiğini söyledi.

EMEKLİ ÖDEMESİNE RET

CHP, en düşük emekli aylığı olan 7 bin 500 liranın asgari ücret seviyesine yükseltilmesi için de önerge verdi. İktidar reddetti. CHP’nin bütün emeklilerin kök aylıklarına her ay 5 bin lira emekli destek ödemesi yapılması önerisi de yine iktidar tarafından kabul edilmedi.