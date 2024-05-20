85 kişiye mezar olan apartmanın 15 aydır ne iddianamesi ne de tutuklu sanığı var: Adalet yerini bulamıyor
Ilgım Apartmanı’nda ölenlerin yakınları, ilk bilirkişi raporu sonrası şüphelilerin serbest bırakıldığını belirterek “Kolon yerine, kiriş inceleyip sonuç çıkarmışlar. Sorumlular cezalandırılsın istiyoruz” dedi.
Antakya’nın Odabaşı Mahallesi’nde bulunan 3 yıllık Ilgım Apartmanı 6 Şubat depremlerinde saniyeler içinde yıkıldı, 85 yurttaş yaşamını yitirdi. Bina, üstüne devrilerek yıktığı Ahmet Sayar Apartmanı’nda da onlarca kişinin ölümüne yol açtı. Depremin üzerinden 15 ay geçmesine karşın Ilgım Apartmanı’na ilişkin iddianame bile tamamlanamadı. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden (KTÜ) gelen ilk bilirkişi raporu sonrası müteahhit ve yapı denetim sorumlusu serbest bırakıldı. Yaklaşık 6 aydır yeni bilirkişi raporu bekleniyor. Kayıp yakınları bu duruma tepki gösterdi.
"AYLARDIR RAPOR YOK"
Binada annesi, babası ve kardeşini kaybeden Dr. Mehmet Zübeyr Eğilmez, Cumhuriyet’e konuştu.
“İlk bilirkişi raporu ‘Suçlu
deprem, müteahhit ne
yapsın’ minvalinde skandal
bir yorumda bulundu” diyen
Eğilmez, “Bu raporla, kaçmaya
çalışırken yakalanan şüpheliler
serbest kaldı. Üstelik bu
raporda zemin etüdü yok.
Kolon yerine de kiriş inceleyip
sonuç çıkarmışlar. İtirazımız
üzerine yeni rapor istendi.
Aylardır o rapor da gelmedi”
ifadelerini kullandı.
Geç gelen adaletin adalet
olmayacağına dikkat çeken
Eğilmez, sözlerine şöyle devam
etti: “Etrafımızdaki 20 yıllık
binalar ayaktayken bizim
binamız sevdiklerimize mezar
oldu. Sürecin hızlanmasını,
asli kusurluların tutuklu
yargılanmasını ve tüm
sorumluların hak ettikleri
cezaları almasını istiyoruz.
Eğer bugün sorumluların ceza
almasına uğraşmaz isek yarın
olacak depremlerde vefat
edecek tüm vatandaşların kanı
ellerimizdedir.”
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