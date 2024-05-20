85 kişiye mezar olan apartmanın 15 aydır ne iddianamesi ne de tutuklu sanığı var: Adalet yerini bulamıyor

Ilgım Apartmanı’nda ölenlerin yakınları, ilk bilirkişi raporu sonrası şüphelilerin serbest bırakıldığını belirterek “Kolon yerine, kiriş inceleyip sonuç çıkarmışlar. Sorumlular cezalandırılsın istiyoruz” dedi.

Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 20.05.2024 - 04:00
85 kişiye mezar olan apartmanın 15 aydır ne iddianamesi ne de tutuklu sanığı var: Adalet yerini bulamıyor
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Antakya’nın Odabaşı Mahallesi’nde bulunan 3 yıllık Ilgım Apartmanı 6 Şubat depremlerinde saniyeler içinde yıkıldı, 85 yurttaş yaşamını yitirdi. Bina, üstüne devrilerek yıktığı Ahmet Sayar Apartmanı’nda da onlarca kişinin ölümüne yol açtı. Depremin üzerinden 15 ay geçmesine karşın Ilgım Apartmanı’na ilişkin iddianame bile tamamlanamadı. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden (KTÜ) gelen ilk bilirkişi raporu sonrası müteahhit ve yapı denetim sorumlusu serbest bırakıldı. Yaklaşık 6 aydır yeni bilirkişi raporu bekleniyor. Kayıp yakınları bu duruma tepki gösterdi.

"AYLARDIR RAPOR YOK"

Binada annesi, babası ve kardeşini kaybeden Dr. Mehmet Zübeyr Eğilmez, Cumhuriyet’e konuştu.

“İlk bilirkişi raporu ‘Suçlu deprem, müteahhit ne yapsın’ minvalinde skandal bir yorumda bulundu” diyen Eğilmez, “Bu raporla, kaçmaya çalışırken yakalanan şüpheliler serbest kaldı. Üstelik bu raporda zemin etüdü yok. Kolon yerine de kiriş inceleyip sonuç çıkarmışlar. İtirazımız üzerine yeni rapor istendi. Aylardır o rapor da gelmedi” ifadelerini kullandı.

Geç gelen adaletin adalet olmayacağına dikkat çeken Eğilmez, sözlerine şöyle devam etti: “Etrafımızdaki 20 yıllık binalar ayaktayken bizim binamız sevdiklerimize mezar oldu. Sürecin hızlanmasını, asli kusurluların tutuklu yargılanmasını ve tüm sorumluların hak ettikleri cezaları almasını istiyoruz. Eğer bugün sorumluların ceza almasına uğraşmaz isek yarın olacak depremlerde vefat edecek tüm vatandaşların kanı ellerimizdedir.”



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