8'i aynı partiden: 7 ilden 13 belediye başkanı AKP'ye katıldı
7 ilden 13 belediye başkanı, grup toplantısının ardından AKP saflarına katıldı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yedi ilçe ve altı belde belediye başkanına rozetlerini taktı.
Bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen AKP Grup Toplantısı'nda 13 belediye başkanı parti saflarına katıldı.
Erdoğan'ın rozetinin taktığı başkanlar, AKP'li Cumhurbaşkanıyla hatıra fotoğrafı da çektirdi.
AKP'ye katılan farklı ilden 13 belediye başkanının 8'inin ise aynı partiden olması dikkat çekti.
İşte AKP'ye katılan belediye başkanları:
Ağrı Eleşkirt Yayladüzü Beldesi belediye başkanı Selahattin Aysu (Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti)
Ağrı Eleşkirt Yücekapı Beldesi belediye başkanı İlhami Zeyrek (Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti)
Ağrı Hamur ilçe belediye başkanı İsmet Aslan (Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti)
Batman Beşiri İkiköprü Beldesi Belediye Başkanı Halil İbrahim Karabulut (HDP'den istifa etti)
Batman Merkez Belde belediye başkanı İmadeddin Ekmiş (Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti)
Batman Beşiri ilçe belediye başkanı Alpaslan Karabulut (Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti)
Bingöl Yedisu ilçe belediye başkanı Sedat Uçar (İYİ Parti'den istifa etti)
Kırşehir Çiçekdağı Köseli Belde belediye başkanı Mustafa Duran (Demokrat Parti'den istifa etti)
Konya Yalıhüyük ilçe belediye başkanı Mehmet Ali Yılmaz (Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti)
Konya Hüyük ilçe belediye başkanı Sadık Sefer (Bağımsız)
Sivas Merkez ilçe belediye başkanı Ali Aydemir (Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti)
Trabzon Arsin ilçe belediye başkanı Hamza Bilgin (Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti)
Trabzon Vakfıkebir ilçe belediye başkanı Fuat Koçal (Bağımsız)
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