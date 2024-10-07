Aksoy Araştırma son seçim anketini paylaştı: AKP ve CHP'nin oylarında dikkat çeken düşüş
Aksoy Araştırma'nın seçim anketinde CHP 32.6 puan ile ilk sırada yer aldı. AKP'nin puanı ise 30.5 oldu. CHP ve AKP'nin oylarının yerel seçim sonuçlarına göre azaldığı değerlendirildi. İşte ayrıntılar...
Anketlerinde en isabetli sonuçları veren firmalar arasında yer alan Aksoy Araştırma, son seçim anketini paylaştı.
Ankete göre, CHP birinci parti konumunu sürdürmekle birlikte yerel seçime göre AKP'yle birlikte oyları düştü.
CHP BİRİNCİ PARTİ
Aksoy Araştırma, 'Türkiye Monitörü 2024 Yılı Eylül Araştırması’nın sonuçlarını paylaştı.
Araştırma, Türkiye’nin 81 ilinde yüzde 95 güven aralığında yüzde 2,5 hata payı ile 1537 örneklemle gerçekleştirildi.
Ankette kararsızlar dağıtıldıktan sonra CHP'nin puanı 32.6 oldu ve ilk sırada yer aldı.
CHP'yi 30.5 puan ile AKP takip etti. MHP'nin puanı 9.9 olurken, DEM Parti'nin puanının 8.3 olduğu görüldü.
İYİ PARTİ ERİDİ
Ankette diğer partilerin puanı şöyle oldu:
İYİ Parti: Yüzde 4.7
Yeniden Refah: Yüzde 4.3
Diğer Partiler: Yüzde 4.1
Zafer: Yüzde 3.5
TİP: Yüzde 1.6
Saadet: Yüzde 0.5
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