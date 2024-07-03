9. Yargı Paketi TBMM'ye sunuldu

9. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

DHA
Yayınlanma: 03.07.2024 - 15:46
9. Yargı Paketi TBMM'ye sunuldu
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Kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

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