9. Yargı Paketi TBMM'ye sunuldu
9. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.
Kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
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