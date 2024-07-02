9. Yargı Paketi’ne eleştiri: 'Anayasaya uymayanlar yasa yapmasın'

Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK), iktidar tarafından Meclis’e sunulması beklenen 9. Yargı Paketi’ndeki bazı maddelerin kadınların kazanılmış haklarını hedef aldığını öne sürerek yargı paketinin geri çekilmesi konusunda çağrıda bulundu.

Rengin Temoçin
Yayınlanma: 02.07.2024 - 04:00
9. Yargı Paketi’ne eleştiri: 'Anayasaya uymayanlar yasa yapmasın'
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Cumhuriyet’e konuşan EŞİK gönüllüsü Pelin Akmoren, “Anayasaya uymayanlar zaten yasa yapmamalı. Geçen hafta sonu 56 madde taslak açıklandı. Üzerinde görüşmeler devam eden taslağa göre daha önce açıkladığımız, kabul etmediğimiz tasarıya girmeyen 6284 kadına karşı şiddet yasası tazyik hapsi zayıflatılmasıyla ilgili bir madde yok. Süreç devam ederken taslak metinde ne geleceğini bilmiyoruz. Ancak 6284 Sayılı yasasının failleri caydırıcı tazyik hapsi hükmünü iki gün sekiz kadının öldürüldüğü bir ülkede tartışmaya dahi açamazsınız” dedi.

Akmoren, iktidarın yargı paketinde yer vermeyi planladığı etki ajanlığı ile ilgili şunları söyledi: “Bu kendi gibi düşünmeyen herkesi önce terörist olarak yaftaladıktan sonra ceza uydurmadır. Bu madde de derhal geri çekilmelidir” dedi. Akmoren, kadınların kendi soyadını kullanmasının yargı paketine kalmadan yasalaşmasını istediklerini söyledi.


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