Kenan Tekdağ'dan Ela Rümeysa Cebeci iddialarına yanıt

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın medya ve magazin dünyasına yönelik uyuşturucu soruşturması sürüyor.

Can Holding soruşturmasında tutuklanan Kenan Tekdağ'ın yüksek bürokratlar ve üst düzey yargı mensuplarıyla yaptığı görüşmelere Ela Rümeysa Cebeci’yi de götürüp yaşandığı öne sürülen cinsel ilişki üzerinden çıkar sağladığı iddia edilmişti.

"BİR GİZLİ TANIĞIN İFTİRALARIYLA..."

Tutuklu olduğu cezaevinden gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu'na mektup gönderen Tekdağ, "Bu ahlaksız iftiraya karşı bir açıklama yapma durumunda kalmış olmak dahi utanç vericidir" dedi.

Tekdağ'ın mektubunda şu ifadeler yer aldı:

"Bir gizli tanığın şerefsiz, alçakça iftiralarıyla namusuma yönelik bir komplo tezgahlandığını öğrenmiş bulunuyorum. Adı geçen spikeri sadece işe alım sürecinde yanında Show Haber Genel Yayın Yönetmeni Rıdvan Bıyık varken, 15 dakika gördüm. Onun dışında ne binada ne dışında hiçbir görüşmem, doğrudan ya da dolaylı mesajlaşmam, telefon görüşmemiz yoktur, olmamıştır.

Bu ahlaksız iftiraya karşı bir açıklama yapma durumunda kalmış olmak dahi utanç vericidir. İnsanların şerefiyle, namusuyla bu şekilde uğraşmaktan utanmayan vicdansızlara karşı Allah'ın adaletine ve adil insanların adil şehadetine sığınıyorum."