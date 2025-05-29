AB raportörü Amor: İmamoğlu'nun tutuklanması karışık bir sinyal

Avrupa Parlamentosu Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sánchez Amor, Ankara’da basın mensuplarıyla bir araya gelerek Türkiye-AB ilişkileri, demokrasi standartları ve katılım sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Toplantıya “iyi haberlerle başlamak istiyorum” diyerek başlayan Amor, Türkiye-AB ilişkilerinin zorluklarına rağmen Türkiye’nin sürecinin hâlâ “canlı” olduğunu söyledi. “Sivil toplumdaki bu umudu korumak çok önemli” diyen Amor, geleceğe ilişkin şartların karşılanması halinde olumlu bir tablo çizdi.

''OLUMLU BİR GELİŞME''

Sánchez Amor, Türkiye’nin terörle mücadelesine ve terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararı almasına da değinerek, demokratik standartlar için söz konusu sürecin olumlu olduğuna işaret etti. Amor, "Barış süreci demokratik alanı genişletecek ve katılım süreci açısından da olumlu bir gelişme olacaktır” dedi. Kendi ülkesi İspanya’dan örnek veren Amor, terörle mücadelenin siyasi hayat üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

''ASKERİ SEBEPLER BELİRLEYİCİ DEĞİL''

AB’nin askeri güce dayalı değil, değerler ve demokrasi temelinde inşa edildiğini anımsatan Amor, Türkiye’de zaman zaman dile getirilen “askeri güçle AB’ye katılım” gibi yaklaşımların yanlış olduğunu söyledi. “AB’ye katılım normatif bir süreçtir; demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını esas alır. Jeopolitik ya da askeri sebepler bu süreçte belirleyici olamaz" diye konuştu.

''KARMAŞIK SİNYAL''

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanma sürecine değinen Amor, “Bir yandan ‘AB üyesi olmak istiyoruz’ diyorsunuz, diğer yandan ana muhalefetin önde gelen figürlerinden biri yargılanıyor. Bu karmaşık bir sinyal” dedi. Türkiye ile AB arasındaki 'dış politika uyumsuzluklarına' da değinen Amor buna karşın ekonomi, enerji ve göç gibi alanlarda yüksek düzeyli diyalogların sürdüğünü kaydederek, bu başlıkların ortaklık açısından önemli olduğunu vurguladı.