Abalıoğlu'nun 'Hatay Mührü' Cumhuriyet’e emanet
Gazetemizin kurucusu Yunus Nadi’nin aile bireylerinden Nefise Abalıoğlu, kayınpederi Ömer Cevat Abalıoğlu’na ait “Hatay Mührü”nü Cumhuriyet’e armağan etti. Mühür, gazetemizin imtiyaz sahibi ve Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Alev Coşkun ile yazarımız Şükran Soner tarafından teslim alındı.
Gazetemizin kurucusu Yunus Nadi’nin aile bireylerinden Nefise Abalıoğlu, Hatay’da CHP il başkanı ve Kırıkhan milletvekilliği yapmış olan kayınpederi Ömer Cevat Abalıoğlu’na ait olan Hatay Cumhuriyeti Mührü’nü Cumhuriyet ailesine armağan etti.
Abalıoğlu, 1938 yılına ait olan mührü Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Alev Coşkun’a takdim etti. Mührün takdim törenine gazetemizin yazarı Şükran Soner de katıldı.
Coşkun, Cumhuriyet’e bağışlanan mühür için Abalıoğlu’na teşekkür ederek tarihi mührün dikkatle muhafaza edileceğini ifade etti.
Abalıoğlu, kayınpederinin Kurtuluş Savaşı sürecinde Atatürk ile yakından çalıştığını belirterek “Güney Cephesi’nde Fransızlara karşı büyük mücadeleler verdi. İstiklal Madalyası ve Çanakkale Gazileri Madalyası vardı” dedi.
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