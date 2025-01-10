ABB Başkanı Mansur Yavaş çifte standardı açıkladı: SGK, AKP’li belediyeden borçlara karşılık camii aldı

Yayınlanma: 10.01.2025 - 17:00

Güncelleme: 10.01.2025 - 17:00

Ankara Kent Konseyi’nin düzenlediği Ankara Kültür Sanat 101 Çalıştayı, dün açılış konuşmaları ve kültür sanat oturumlarıyla başladı. Çalıştayın açılışına Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi katıldı. Açılış konuşmalarının yanı sıra, müzik ve dans gösterileriyle katılımcılar doyasıya eğlendi.

Açılış konuşmaları kapsamında konuşan AKK Başkanı Yılmaz, “Kitaplar birileri onları okudukça, şarkılar ve türküler birileri dinledikçe, şiirler birileri onları söyledikçe, filmler birileri onları izledikçe, resimler ise birileri onlara baktıkça anlamlı hale gelir. AKK bu kenti bir kitap gibi okudu. Kentin tüm insanlarını bir türkü gibi dinledi. Katılımcılığın ve ortak aklın hikayesi, ‘bu seyirde herkes kaptan’ sloganı film oldu. Gönüllerin gişesinde rekorlar kırdı ve ortaya kentin tüm renklerinden oluşan bu resim çıktı” dedi.

Yılmaz, Ankara’da sanatın tarihçesine ve eski zamanlarda ünlü sanatçıların Ankara’da çekim yaptıkları filmleri anlatarak sanatın niçin gelişmesi gerektiğine dikkat çekti. Selim Terzi ise, Ankara’nın kültür ve sanat tarihindeki önemini anlatarak etkinliğin “Ankara’nın sanat kimliğini daha da ileri taşımayı hedefleyen önemli bir etkinlik” olduğunu söyledi.

‘MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’E BORCUMUZ’

ABB Başkanı Mansur Yavaş ise, Ankara’yı dünya başkentleriyle yarışır hale getirmeyi Mustafa Kemal Atatürk’e karşı borç bildiklerini vurgulayarak “O zaman bu işte emeği geçen herkesi bu işe dahil etmemiz gerekiyor” diyerek etkinliğin tüm paydaşlarına teşekkür etti. Yavaş, “Saint Petersburg’u (Rusya’da bir şehir) görmüşsünüzdür. burayı gezen bir belediye başkanının villaların yanına gökdelen yapmayacağı şüphesiz. Bir santim yukarıya çıkarmaz. Çünkü orası, estetik ve sanatla büyüyor. Biblo gibi, sanat gibi bir şehir yaratmak varken, sadece ranta dayanan hiçbir projeye imza atmaz. Bunların yolunun geçtiği yer, baştan sona sanattır. Mimari ve görsel sanattır” ifadelerini kullandı. Açılış konuşmalarının ardından Yavaş, ünlü ve usta fotoğrafçı Ozan Sağdıç’a plaket verdi.

‘ÖNEMLİ OLAN YURTTAŞLARIN HUZURU’

Yavaş etkinliğin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yavaş, emeklilerin ve asgari ücretlilerin maaş artışlarına yönelik gerçekleştirecekleri desteğe ilişkin sorulan soruya şu yanıtı verdi:

“Bu ay bizden 2 milyar 100 milyon lira civarında para kesildi. Kendilerine (SGK’ye) daha önce 500’ün üzerinde gayrimenkul teklif etmemize rağmen oradan bir sonuç alamadık. Sincan’dan (AKP'li ilçe belediyesi) yine bir camiyi satın almışlar alacaklarına karşılık. Ama biz bunlara alışkınız. Bunlar bizi durduramaz. Bugün ‘Kusura bakmayın bu kesintiden kaynaklı ufak bir gecikme oldu’ diye emeklilerimize mesaj attık. Ama umarım cuma günü hepsinin devam eden destekleri yatacak.

Ayın 13’ünde belediye meclisi toplanıyor. Orada hizmetlerimizin bu kesintilerden etkilenmemesi için krediye başvurmak istiyoruz. Sonra hem emeklilere ilave destek hem de asgari ücretlilere yapacağımız desteği bir basın toplantısıyla duyuracağız. Bizim yönetim anlayışımız şudur; Hükümet kimi mağdur ederse etsin biz onların mağdur edilmesine müsaade etmeyiz. Biz de kamu yöneticisiyiz. 14 bin küsür liraya bir emekli insanca yaşayamaz. Dolayısıyla onların açlıktan ölmesine, soğuktan donmasına müsaade etmeyeceğiz. Ondan çok da farklı olmayan asgari ücretli evinde 3 çocuk olan aileleri de mağdur etmeyeceğiz. Kaynaklarımızı bu yönde kullanacağız.”