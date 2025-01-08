ABB, HPV aşısıyla bin 800 kadına umut oldu

Yayınlanma: 08.01.2025 - 13:23

Güncelleme: 08.01.2025 - 13:23

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) Gazi Üniversitesi işbirliğiyle 2024’ün Ekim ayında başlattığı HPV Aşı Uygulaması desteği kapsamında bin 800 kadın ilk doz aşısını oldu. 9 ila 30 yaş arasındaki sosyal destek alan kadın ve kız çocuklarını rahim ağzı kanserine karşı korumayı hedefleyen projeye projeye en fazla başvuru sırasıyla Mamak, Keçiören ve Çankaya ilçelerinden geldi.

15 yaş altı çocuklara iki doz, 15 yaş üzeri bireylere ise üç doz aşı yapılırken, aşılar Sağlık Bakanlığı’nın e-Nabız sistemi üzerinden kayıt altına alınıyor. Türkiye’de yerel yönetim düzeyinde ilk kez uygulanan ücretsiz aşı desteği; İstanbul, İzmir, Mersin ve Muğla gibi diğer belediyelerin de benzer çalışmalar başlatmasına öncülük etti. ABB, projeyi bir yılın sonunda değerlendirerek devamına karar verecek.

‘ULUSAL AŞI PROGRAMINA DAHİL EDİLSİN’

ABB Sağlık İşleri Daire Başkanı Mustafa Ünsal, HPV aşısının ulusal aşı programına dâhil edilmesi gerektiğine vurgu yaparak, “Tip-1 diyabet sensörü ve SMA testinde olduğu gibi HPV aşısının da ulusal aşı programına dâhil edilip Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödeme kapsamına alınmasını ümit ediyoruz” dedi.

Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Şenol ise projeyi, “Kadınları ve kız çocuklarını kanserden koruyacak bilimsel bir başarı” olarak değerlendirdi. Şenol, “Kapsamlı ve güzel bir proje oldu. HPV aşısı, yüzde 95’in üzerinde etkili. Bu müthiş bir şey. Dünyada erişkinlerin yüzde 85’i 35 yaşına geldiğinde HPV ile karşılaşıyor. Dünyada her iki dakikada bir kadını kaybettiğimiz, Türkiye’de her gün 7 kadının yeni teşhis aldığı ve 3 kadının öldüğü bir kanseri yüzde 95 önleyen bir aşıyı yaptık. Dünyada 270 milyon doz uygulanmış bugüne kadar. Hiç tedirgin edici bir yan etkisi yok. Çok etkili ve emniyetli bir aşı uyguladık” ifadelerini kullandı.

ÜCRETSİZ OLUNCA AŞI OLDULAR

Aşı olmak isteyenlerin daha önce ücretsiz olmadığı için aşı olmak istemediğini söyleyen Şenol, “Aşıladığımız grupta üniversite mezunları ve lise öğretiminde olanlar büyük çoğunlukta. Eğitim ve karşılıklı güven ilişkisi bence dünyaya bilimin bir armağanı olan böyle bir aşının yerini bulması için çok önemli bir gelişme. Ankara Büyükşehir Belediyesinin sosyal koruma bakımından en az güvenli su sağlamak kadar önemli bir işlev yaptığını düşünmekteyim” diye konuştu.