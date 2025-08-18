ABB Başkanı Mansur Yavaş, paylaşımlarıyla açıklamıştı... Gökçek, şehri işte böyle katletti!

Gazetemiz Cumhuriyet, 3 Temmuz’da eski Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı AKP’li Melih Gökçek döneminde dağıtılan konut haklarını gündeme getirmişti. Gökçek, ABB Meclisi’nde alınan kararlarla konut yapım haklarını katlayarak rantın önünü açmıştı. Söz konusu projeler Ankara’da trafiğin sıkışmasına, su kullanımında artışa yol açtı. ABB Başkanı Mansur Yavaş, söz konusu haberin ardından sosyal medya hesabı üzerinden “Bir şehir nasıl katledilir?” başlığıyla 5 gönderilik bir paylaşım serisi oluşturdu. Bu seriyle birlikte, 6 milyon nüfuslu bir şehir için 18 milyonluk nüfusu barındıracak planların yapıldığını anlatan Yavaş, Ankara’nın çeşitli bölgelerindeki ranta dayalı projeleri anlattı.

BİN 324 KİŞİLİK YER VERİLDİ

Gazetemiz Cumhuriyet, ranta dayalı planların bir kısmına daha erişti. Buna göre Gökçek, Gölbaşı Tuluntaş Mahallesi’nde yer alan iki ayrı parsele, mevcut imar planında park ve seyrek yoğunluklu konut alanıyken 2010 yılında alınan belediye meclis kararıyla birlikte bu alanlara bin 324 kişilik yani 331 dairelik konut hakkı verdi.

21 BİN 520 METREKARELİK İLAVE İNŞAAT HAKKI

Gökçek, yalnızca konut alanı vermekle kalmadı, ticari alanlara da çeşitli imtiyazlar tanıdı. Sincan ilçesi Temelli Mahallesi’nde bulunan 5 bin 380 metrekare inşaat alanlı ticaret yeri, yine 2010’da belediye meclisinden geçen kararla birlikte 26 bin 900 metrekareye çıkartıldı. Böylelikle, 21 bin 520 metrekarelik ilave inşaat hakkı tanındı.

YAKLAŞIK 6 KAT Y ÜKSELD İ

Yenimahalle Alacaatlı Mahallesi’nde de dikkat çeken kararlar bulunuyor. 2011 yılında Bir kooperatife tanınan ayrıcalıkla birlikte, kooperatifin bölgede bulunan 76 bin 382 metrekarelik alanı kentsel dönüşüm bölgesi ilan edildi. Böylelikle kooperatifin 105 dairelik konut yapım hakkı, yaklaşık 6 kat artışla 675’e yükseltildi.

BOL KESEDEN DA ĞITTI

Yine aynı kooperatife ait olan Yenimahalle ilçesindeki bir bölgede, kooperatifin 78 bin 525 metrekarelik alanda yapma hakkına sahip olduğu 185 metrekarelik 100 konut hakkı, 2011’de alınan belediye meclis kararıyla birlikte yine 185 metrekarelik 665 daireye yükseltildi.