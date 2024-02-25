ABB Başkanı Yavaş’tan rakibi Altınok’a vaat eleştirisi

Yayınlanma: 25.02.2024 - 17:16

Güncelleme: 25.02.2024 - 17:28

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Keçiören’de Ufuktepe Mahallesi Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışına katıldı. Yavaş’a CHP’nin Keçiören Belediye Başkan Adayı Mesut Özarslan da eşlik etti. Açılışta konuşan Yavaş, “‘Nereden çok oy alırsam oraya hizmet ederim’ anlayışını reddettik.Ayrım yapmak benim vicdanıma yakışmaz, yapmadık. Nerede ne sorun varsa onlarla uğraştık” dedi. Yavaş, rakibi AKP’li Turgut Altınok’un “Beş yıldır hiçbir yerde görmediğimiz fotoğraflar şimdi asılıyor” sözlerine de yanıt verdi. Yavaş, beş yıl boyunca her yere bir minübüs, bir şoför ve bir korumayla gittiğini belirtti ve seçim çalışmaları haricinde hiçbir yerde fotoğrafının da asılmadığını dile getirerek “Seçim zamanı asıyorum ama beş yıldır sizin gibi sürekli sağa sola fotoğraflarımızı atıp Ankara halkının tertemiz parasını bunlara harcamadık. Keşke sizler de Ankara halkının paralarıyla reklam yapmayı bıraksanız artık. Ama artık o iş bitiyor. İnşallah Ankara Büyükşehir'i çok büyük bir farkla kazanıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Başkent kelimesinden rahatsız mı oldunuz?’

Seçim süreci kapsamında mal beyanını açıkladığını anımsatan Yavaş, “Her şeyimiz açık. Bütün adaylar açıklasın. Artık Ankara'nın kaldırımlarından kini ve nefreti kaldırdık, ‘çalıyor ama çalışıyor’ denen zihniyeti de toprağın altına gömdük” dedi. Konuşmasında rakibi Altınok’un ‘Başkent kart’ vaadine de işaret eden Yavaş, “Üç yıldır yapıyorum ben bunu. Ankara’da değil de nerede yaşıyorsunuz siz? Bugün adı değişmiş, Ankart yapacakmış Başkent Kart yerine. Başkent kelimesinden rahatsız mı oldunuz? Burası Türkiye Cumhuriyeti’nin başkentidir. Hepimizin övündüğü başkenttir burası” ifadelerini kullandı.