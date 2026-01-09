ABB’nin konser harcamalarına ilişkin verilen tahliye kararına savcılıktan itiraz

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) 2021-2024 yılları arasında yaptığı “konser” harcamalarında usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin 14 kişinin yargılanmasına bu hafta Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Mahkeme, 3 duruşmanın sonunda ara kararını açıkladı.

SAVCILIK TUTUKLAMA İSTEMİNE RET

Davanın dünkü 3. duruşmasında dosya savcısı, 5 tutuklu sanık yönünden tutukluluk hallerinin devamına, 9 tutuksuz sanık yönünden ise adli kontrol hallerinin devamını talep etti. Mahkeme Heyeti ise ara kararda tutuklu sanıkların adli kontrolle tahliyelerine karar verdi. Böylece tutuklu sanıklar eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hacı Ali Bozkurt, eski ABB Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili Haluk Erdemir, eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkan Vekili Hüseyin Zehir, Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon şirketi sahibi Onur Evren, Festiva ve Enfest Organizasyon şirketi sahibi Selahattin Çelikkaya; yargılanmaya tutuksuz halde devam edecek.

İTİRAZ ADIMI

Dosyayı hazırlayan Cumhuriyet Savcılığı ise bugün “tanıkların dinlenmediği” ve “bilirkişi raporundaki kamu zararı miktarı” gerekçesiyle tutuklu sanıkların tahliye edilmesi kararına usulen itiraz etti.