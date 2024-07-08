ABB'den yurttaşa 'anket' uyarısı: 'Belediyemizin böyle bir uygulaması yoktur'

Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentte yaşayan yurttaşları "Seçimde kime oy verdiniz?" gibi sorular soran dolandırıcılara karşı uyardı. Belediyeden yapılan açıklamada, bu tür bir uygulamanın kesinlikle olmadığı ve konuyla ilgili hukuki sürecin başlatıldığı vurgulandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.07.2024 - 19:02
ABB'den yurttaşa 'anket' uyarısı: 'Belediyemizin böyle bir uygulaması yoktur'
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Belediye yetkilileri aldıkları ihbarlar doğrultusunda şu açıklamayı yaptı:

'Bazı art niyetli kişilerin "Ankara Büyükşehir Belediyesinden arıyoruz, anket yapıyoruz. Mansur Başkan'a oy verdiniz mi?" şeklinde siyasi sorularla vatandaşlarımızı aradıkları yönünde ihbarlar tarafımıza ulaşmıştır.

Belediyemizin böyle bir uygulaması yoktur. Konuyla ilgili gerekli yasal süreç başlatılmış olup art niyetli girişimlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.'



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