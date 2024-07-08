ABB'den yurttaşa 'anket' uyarısı: 'Belediyemizin böyle bir uygulaması yoktur'

Yayınlanma: 08.07.2024 - 19:02

Güncelleme: 08.07.2024 - 19:02

Belediye yetkilileri aldıkları ihbarlar doğrultusunda şu açıklamayı yaptı:

'Bazı art niyetli kişilerin "Ankara Büyükşehir Belediyesinden arıyoruz, anket yapıyoruz. Mansur Başkan'a oy verdiniz mi?" şeklinde siyasi sorularla vatandaşlarımızı aradıkları yönünde ihbarlar tarafımıza ulaşmıştır.

Belediyemizin böyle bir uygulaması yoktur. Konuyla ilgili gerekli yasal süreç başlatılmış olup art niyetli girişimlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.'



