ABB'den yurttaşa 'anket' uyarısı: 'Belediyemizin böyle bir uygulaması yoktur'
Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentte yaşayan yurttaşları "Seçimde kime oy verdiniz?" gibi sorular soran dolandırıcılara karşı uyardı. Belediyeden yapılan açıklamada, bu tür bir uygulamanın kesinlikle olmadığı ve konuyla ilgili hukuki sürecin başlatıldığı vurgulandı.
Belediye yetkilileri aldıkları ihbarlar doğrultusunda şu açıklamayı yaptı:
'Bazı art niyetli kişilerin "Ankara Büyükşehir Belediyesinden arıyoruz, anket yapıyoruz. Mansur Başkan'a oy verdiniz mi?" şeklinde siyasi sorularla vatandaşlarımızı aradıkları yönünde ihbarlar tarafımıza ulaşmıştır.
Belediyemizin böyle bir uygulaması yoktur. Konuyla ilgili gerekli yasal süreç başlatılmış olup art niyetli girişimlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.'
?? DUYURU pic.twitter.com/5fJHPCsJtz— Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) July 8, 2024
En Çok Okunan Haberler
-
- En düşük emekli maaşına zam kararı
- İki saatlik OYAK tartışması
- Son ankette Erdoğan'a bir kötü haber daha!
- Resmi olmayan sonuçlar belli oldu
- Erdoğan'ın eski danışmanından çok konuşulacak çıkış
- Filiz Akın'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
- Ezhel: Öz terörist, vatan haininiz Avrupa'yı sallıyor
- Jose Mourinho'dan Mert Müldür kararı!
- AKP'nin ikinci adamı o görüşmeyi anlattı
- Denizli-Antalya karayolu çift yönlü trafiğe kapatıldı