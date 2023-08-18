ABB'nin 'Anıtkabir silüetine cami' açıklaması sonrası Tezcan sürece tepki gösterdi: Anıttan ibaret değil

Yayınlanma: 18.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 18.08.2023 - 03:00

Gazetemiz “Anıtkabir’in siluetine cami” başlığıyla duyurduğu haberde Anıtkabir’e 300 metre mesafede olan eğitim bölgesinin ibadet alanı olarak değiştirildiğini gündeme getirdi. Haberde kararın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi’nde oybirliğiyle alındığına yer verildi. ABB, gazetemizin haberine ilişkin yazılı bir açıklama paylaştı.

Haberde geçen alanın Anıtkabir silüetiyle ilişkisi olmadığı savunulan açıklamada “Cami yapılacak alan Gazi Mahallesi’nde olup, zaten hâlihazırda yerleşimin olduğu bir bölgedir. Anıtkabir’e olan mesafesi de 300 metre değil, 1 kilometreden daha fazladır. İmar planı değişikliği yapılan alanla Anıtkabir’in bulunduğu alanın zemin kotu arasında yükseklik farkı 50 metredir. Cami yapılması düşünülen alanda yapılacak yapının Anıtkabir silüetini etkilemeyeceği açıktır” denildi.

Söz konusu alana ilişkin plan değişikliğinin onay sürecinin devam ettiği söylenilen açıklamada “İmar planı değişikliği henüz kesinleşmemiştir. Plana yapılacak itirazlar değerlendirilecektir” ifadelerine yer verilmesi dikkat çekti.

(Tezcan Karakuş Candan)

‘İSTERLERSE ÖLÇÜM YAPALIM’

Belediyenin açıklamasına ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Anıtkabir sadece anıttan ibaret bir yer değil. Haberde bahsedilen alan bu yerleşkeye 300 metre mesafede, Beşevler Meydanı’nın göbeğinde planlanıyor. Burada açıklanması gereken soru, neden bir eğitim alanını ibadet alanına çeviriyorlar? İki kere hukuk mücadelesinde, yargı ‘iptal kararı’ vermişken ve öğrencilerin yurda ihtiyacı varken, hukukun verdiği kararın neden arkasından dolanılıyor? Neden bir cami alanına ihtiyaç duyuluyor?” sorularını yöneltti.

Belediyeye çağrı yapan Candan, “İki bölgenin ne kadar yakın olduğunu biz biliyoruz, isterlerse birlikte gidip ölçüm yapabiliriz. O bölgede bir camiye ihtiyaç yok” ifadelerini kullandı.