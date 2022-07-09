ABB’nin mühürlediği Togo Kuleleri’ne ilişkin yargı son kararını açıkladı: Yıkılacaklar

09 Temmuz 2022 Cumartesi, 04:00

Eski CHP Milletvekili ve eski Ankara Ticaret Odası Başkanı Aygün’ün sahibi olduğu TOGO Kuleleri, imar değişikliğine ilişkin mahkeme kararları gerekçe gösterilerek ABB tarafından Aralık 2019’da mühürlenmişti. TOGO Kuleleri’ne ilişkin yargıdan yeni bir karar daha geldi. ABB Meclisi’nin 12 Ağustos 2018’de aldığı ve emsalin 1.50’ye düşürülmesine ilişkin kararına karşı yapılan itirazın reddine ilişkin işleme karşı açılan dava sonuçlandı.

DANIŞTAY’DAN ONAY

Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin verdiği “davanın reddi” kararının ardından Danıştay 6. Dairesi de kararı oybirliğiyle kesin olarak onadı. Buna göre emsal 2.10’a göre yapılan ve plan notlarıyla emsal 9.98’i bulan yapının yıkımının önünde hiçbir engel kalmadı. Emsal artışı ve plan notlarının iptali kararının ardından ABB kaynakları yıkım süreci için prosedürün uygulanmaya başlandığını ve bürokratik işlemlerin ardından harekete geçileceğini açıkladı.

Şubat 2021’de, Danıştay 6. Dairesi, kulelere yönelik Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı ve yerel mahkeme ile istinaf mahkemesinin gizli emsal artışını iptal ettiği kararı onamıştı. Mahkemenin kararıyla, “Gizli emsal artışının usulsüzlüğü”, “şehircilik ilkelerine aykırılık” ve “binanın kaçak inşa edildiği” mahkeme kararıyla tescillenmişti. Yavaş başkanlığında TOGO Kuleleri’ne ilişkin yapılan encümen toplantısı sonucunda ise mühürlü olan kulelerin yıkım kararı alınmıştı.

