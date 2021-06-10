'TOGO Kuleleri ortakları ve Esat Toklu bir açılışta yine beraber'
CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer: "Bu fotoğraf da benden gelsin. TOGO Kuleleri ortakları ve Esat Toklu bir açılışta yine beraber..."
CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu'nun, TOGO Kuleleri’nin ortaklarından biriyle olan doğum günü partisi videosunu CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın paylaştığını anımsatarak, "Bu fotoğraf da benden gelsin. TOGO Kuleleri ortakları ve Esat Toklu bir açılışta yine beraber" dedi. Taşcıer mesajında gündemdeki isimlerle ilgili birkaç fotoğraf da paylaştı.
CHP Ankara Milletvekili Taşçıer, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu'nun, TOGO Kuleleri’nin ortaklarından biriyle olan doğum günü partisi videosunu CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın paylaştığını belirtti. Taşçıer, "Bu fotoğraf da benden gelsin. TOGO Kuleleri ortakları ve Esat Toklu bir açılışta yine beraber" diyerek sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Taşcıer, Esat Toklu'nun TOGO Kuleleri'ni yapan şirketin patronunu makamında ağırladığını belirttiği bir fotoğrafı da şu mesajla paylaştı:
"Bir de şöyle ek yapayım. Esat Toklu, TOGO Kuleleri'ni yapan şirketin patronunu makamında ağırlamayı da eksik etmiyor. ‘Sevgili abim’ diye anılacak kadar bir yakınlık da var. Toklu'nun başında bulunduğu İstinaf, bu kulelerle ilgili bazı kararlar almıştı...”
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