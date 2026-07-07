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ABD Başkanı Trump NATO Zirvesi için Ankara'da

ABD Başkanı Trump NATO Zirvesi için Ankara'da

7.07.2026 14:01:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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ABD Başkanı Trump NATO Zirvesi için Ankara'da

NATO Zirvesi öncesi Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıyan uçak, Ankara Havalimanına iniş yaptı.

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NATO Zirvesine katılmak üzere Ankara'ya hareket eden ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıyan Air Force One uçağı Ankara Havalimanı'na iniş yaptı.

ABD Başkanı Trump'ı havalimanında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıladı. 

Trump'ın, Erdoğan ile saat 15.00'te bir araya gelmesi bekleniyor.

Görüşmede NATO gündeminin yanı sıra ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.

İLK GÖRÜŞME HAVALİMANINDA

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Erdoğan ve Trump ilk görüşmelerini havalimanında yaptı. İki lider daha sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndabaş başa ve heyetler arası görüşme yapacak.

TRUMP'LA BİRLİKTE GELDİLER

ABD Başkanı Trump'a Ankara ziyaretindeki heyetinde yer alan isimler şöyle:  

Beyaz Saray Genel Sekreter Yardımcıları Dan Scavino, Stephen Miller,

Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung,

ABD Protokol Şefi Monica Crowley,

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio,

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent,

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth,

Danışmanlar Mike Needham, Will Scharf, Ross Worthington, Walt Nauta, Chris Ambrosini, Richard Walters, Natalie Harp

İlgili Konular: #Donald Trump

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