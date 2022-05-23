ABD Büyükelçisi Flake'ten HDP'ye ziyaret
ABD Büyükelçisi Jeffry L. Flake, HDP'ye 'nezaket' ziyaretinde bulundu. Flake, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile görüştü.
ABD Büyükelçisi Jeff Flake, HDP Genel Merkezi'ne ziyarette bulundu. Ziyaret HDP'nin resmi sosyal medya hesaplarından duyuruldu.
Ziyaretten fotoğrafların paylaşıldığı duyuru açıklamasında "Partimize nezaket ziyaretinde bulunan ABD Büyükelçisi Jeffry L. Flake, Eş Genel Başkanlarımız Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile görüştü" denildi.
Yapılan açıklamada, görüşmede siyasi ve bölgesel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.
HDP'den yapılan paylaşım şöyle:
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