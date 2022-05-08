Ahmet Mahmut Ünlü: HDP'ye oy verenler vatandaşlıktan çıkarılsın
'Cübbeli Ahmet' diye bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, “Allah partilerini ilhak eylesin. Rey verenlerin bütün ellerini iptal eylesin, kurutsun" diye beddua ettiği 'sohbet' konuşmasında HDP'ye oy verenlerin vatandaşlıktan çıkarılması çağrısında bulundu.
AKP’ye yakınlığıyla bilinen İsmailağa cemaatinin önde gelen ismi, ‘Cübbeli Ahmet’ diye tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, yeni “sohbet”inde HDP’ye oy verenleri hedef aldı.
Twitter hesabından HDP’yi hedef aldığı videosunu paylaşan Cübbeli, “PKK militanlarını destekleyen ve bölünme niyetiyle HDP’ye rey verenleri vatandaşlıktan çıkarmazsanız vatanın bütünlüğünü sağlayamazsınız ve bölünmeyi önleyemezsiniz!” dedi.
Ünlü, HDP için, “Allah partilerini ilhak eylesin. Rey verenlerin bütün ellerini iptal eylesin, kurutsun. Allahım yüzde 10 yüzde 11 reylerini sıfırın altında bilmem kaç dereceye Rabbim inzal eylesin. Allah’ım bütün belaları onların üzerine takdir eylesin, irsal eylesin. Yahudi’ye çalışıyorlar. O Saadet o DEVA da onlara çalışıyor” diye konuştu.
HDP'DEN YANIT
Ünlü’nün bu sözlerine HDP Grup Başkanvekili ve Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş yanıt verdi. Beştaş, Ünlü’nün paylaştığı twiti alıntılayarak, “Cevap vermeye değmezsin ama neyse; HDP düşmanlığı, bu ülkede suçunu örtmek isteyenlerin son sığınağıdır. Bu halkı, milyonlarca insanın iradesini hiçe sayanlardan kurtaracak tek güç HDP’dir. İyi ki HDP var" ifadelerini kullandı.
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