ABD ile imzalanan 'nükleer' anlaşmaya tepki gösteren CHP'li Yavuzyılmaz: 'Ne istediler de verdiniz?'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump görüşmesinde iki ülke arasında imzalanan nükleer anlaşmaya "Ne istediler de verdiniz?" sözüyle tepki gösterdi.

"STRATEJİK SİVİL NÜKLEER İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI"

Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da görüştü. Görüşmede Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği anlaşması imzalandı.

"NE İSTEDİLER DE VERDİNİZ?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz sosyal medya hesabı üzerinden, imzalanan nükleer anlaşmaya "Ne istediler de verdiniz?” sözüyle tepki gösterdi.