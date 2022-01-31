Abdulhamit Gül'ün devir teslim törenindeki ayrıntı: Kalabalığın sırrı ortaya çıktı
Abdulhamit Gül Adalet Bakanlığı'ndan istifa etti, Gaziantep ilk kez kabinede bakansız kaldı. Abdulhamit Gül'ün devir teslim töreni için özel uçak kalktığı ortaya çıktı. Belediye başkanları, milletvekilleri, vali, AKP il ile ilçe başkanları, oda ile borsa başkanları Gül'ü yalnız bırakmadı.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 29 Ocak'ta görevinden istifa etti. Resmi Gazete'de yayımlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan karara göre Abdulhamit Gül'ün yerine Bekir Bozdağ atandı.
Abdulhamit Gül'ün kabine dışı kalması sonrası Bakanlar Kurulu'nda Gaziantepli bir isim kalmadı.
20 YILDA İLK KEZ
AKP'nin 20 yıllık iktidarında, 2003’te Kürşat Tüzmen, 2009’da Mehmet Şimşek, 2011’de Fatma Şahin ve 2017'den beri de Abdulhamit Gül bakanlık görevlerinde bulundu.
Odatv'nin haberine göre, Gaziantep AKP iktidarında ilk kez Bakansız kaldı. Gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olası bir Kabine revizyonunda Gaziantepli bir isme görev verip vermeyeceğine döndü.
ANKARA ÇIKARMASI
Bakan Abdulhamit Gül'ün görevi Bekir Bozdağ'a teslim ettiği törendeki Gaziantep çıkarması dikkat çekti. Yerel medyada yer alan haberlere göre Gaziantep'ten Ankara'ya özel uçak kaldırıldı, milletvekilleri, Vali, Belediye Başkanları, AKP İl Başkanı ilçe belediye başkanları, oda, borsa başkanları, sanayiciler Abdulhamit Gül'ü yalnız bırakmadı.
ÖZEL TEŞEKKÜR
Abdulhamit Gül de Gaziantep'e özel bir parantez açarak teşekkür etti.
Abdulhamit Gül'ün açıklaması şöyleydi:
"Kıymetli milletvekillerimizle, Gaziantep Valimiz Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin, tüm belediye başkanlarımız, AK Parti İl Başkanımız Mehmet Eyüp Özkeçeci başta olmak üzere tüm teşkilat mensuplarımız, kamu kurum ve kuruluşları ile kentimizdeki sivil toplum kuruluşlarıyla uyum içinde gazi şehrimizi daha iyi noktalara taşıma gayretinde olduk. Kendilerine bizlere, Gaziantepli hemşerilerime gösterdikleri destek için müteşekkirim. Aziz milletimize ve Gaziantep'e ömrümüz yettiği sürece hizmete devam edeceğim."
Video Haberler
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
En Çok Okunan Haberler
- Prof. Dr. Şadan Gökovalı ölüm yıldönümünde anıldı
- Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: Bugün son gün!
- 'Omicron'un belirtileri cildinizde de olabilir'
- CHP'li başkan yardımcısına silahlı saldırı
- İran'dan Mesut Barzani'ye çağrı
- Telefon ile yapılabilen Covid-19 testi geliştirildi
- Erdoğan'ın büyükelçi listesi
- Adliyede alarm: Bıçakla girmeye çalıştı
- 'Araplara böyle müjdeyle sunuluyor'
- ABD'den Rusya kararı: 'Onaylanmanın eşiğinde'