Abdulhamit Gül'ün devir teslim törenindeki ayrıntı: Kalabalığın sırrı ortaya çıktı

31 Ocak 2022 Pazartesi, 14:09

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 29 Ocak'ta görevinden istifa etti. Resmi Gazete'de yayımlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan karara göre Abdulhamit Gül'ün yerine Bekir Bozdağ atandı.

Abdulhamit Gül'ün kabine dışı kalması sonrası Bakanlar Kurulu'nda Gaziantepli bir isim kalmadı.

20 YILDA İLK KEZ

AKP'nin 20 yıllık iktidarında, 2003’te Kürşat Tüzmen, 2009’da Mehmet Şimşek, 2011’de Fatma Şahin ve 2017'den beri de Abdulhamit Gül bakanlık görevlerinde bulundu.

Odatv'nin haberine göre, Gaziantep AKP iktidarında ilk kez Bakansız kaldı. Gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olası bir Kabine revizyonunda Gaziantepli bir isme görev verip vermeyeceğine döndü.

ANKARA ÇIKARMASI

Bakan Abdulhamit Gül'ün görevi Bekir Bozdağ'a teslim ettiği törendeki Gaziantep çıkarması dikkat çekti. Yerel medyada yer alan haberlere göre Gaziantep'ten Ankara'ya özel uçak kaldırıldı, milletvekilleri, Vali, Belediye Başkanları, AKP İl Başkanı ilçe belediye başkanları, oda, borsa başkanları, sanayiciler Abdulhamit Gül'ü yalnız bırakmadı.

ÖZEL TEŞEKKÜR

Abdulhamit Gül de Gaziantep'e özel bir parantez açarak teşekkür etti.

Abdulhamit Gül'ün açıklaması şöyleydi:

"Kıymetli milletvekillerimizle, Gaziantep Valimiz Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin, tüm belediye başkanlarımız, AK Parti İl Başkanımız Mehmet Eyüp Özkeçeci başta olmak üzere tüm teşkilat mensuplarımız, kamu kurum ve kuruluşları ile kentimizdeki sivil toplum kuruluşlarıyla uyum içinde gazi şehrimizi daha iyi noktalara taşıma gayretinde olduk. Kendilerine bizlere, Gaziantepli hemşerilerime gösterdikleri destek için müteşekkirim. Aziz milletimize ve Gaziantep'e ömrümüz yettiği sürece hizmete devam edeceğim."