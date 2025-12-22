Abdulkadir Selvi, Balbay'ın 'Hakan Fidan' kulisinden rahatsız: 'AK Parti’nin içine fitne sokmaya çalışıyorlar'

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Demirören Medya bünyesindeki Hürriyet gazetesinin yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında TİP'li milletvekili Ahmet Şık'la birlikte gazetemiz yazarı Mustafa Balbay'ı hedef aldı.

Balbay'ı geçen günlerde bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında iktidarla ilgili aktardığı kulis bilgileri üzerinden hedef alan Selvi, şu ifadeleri kullandı:

"Karışık dönemlerin aktörleri olan Ahmet Şık ile Mustafa Balbay bu günlerde yeni bir görev üstlendiler. Mehmet Akif Ersoy’a yönelik operasyon üzerinden AK Parti’nin içine fitne sokmaya çalışıyorlar. Ergenekon sürecinin Mustafa Balbay’ı, Gezi sürecinin Ahmet Şık’ı kulis adı altında siyaset mühendisliğine soyunmuş durumdalar. Ömürleri AK Parti’ye düşmanlıkla geçmiştir ama AK Parti kulisi yazıyorlar. Mustafa Balbay ve Ahmet Şık’ın yazıları ile bu yazıların Batılılar tarafından fonlanan internet siteleri tarafından bir kampanyaya dönüştürmesi bize bunların yeni planlarının da ne olduğunu gösteriyor. Yeni planın adı AK Parti içine fitne sokmak. AK Parti’nin önemli değerlerini birbiriyle vuruşturmak."

BALBAY NE DEMİŞTİ?

Mustafa Balbay, Meltem TV’ye konuk olduğu canlı yayında, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın görevden alınacağını ve yerine Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın’ın getirileceği iddia etmişti.

Balbay şu ifadeleri kullandı:

“Yaşananlarla birlikte içi boş bir kulis bilgisi olmadığını söyleyebiliriz. Erdoğan'ın Hakan Fidan yerine İbrahim Kalın'ı Dışişleri Bakanı yaparak, şu anda MİT Başkanlığı yapan Kalın'ın MİT Başkanlığı gücünü de alıp Dışişleri Bakanlığı'nı da yürüterek Fidan'ın buradan alınması ve negatif enerjiyi azaltacağı konuşuluyor.

Çok konuşuluyor. Erdoğan'ın da yapmışken tam yapmak üzere bir çaba içerisinde olduğu söyleniyor. Bakanların hiçbiri rahat değil. Bu da bir yönetim biçimi. Yoksa zaten bir bakanlık, bir bakıma sekreterya.”