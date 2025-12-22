Cumhuriyet Gazetesi Logo
Abdulkadir Selvi, Balbay'ın 'Hakan Fidan' kulisinden rahatsız: 'AK Parti’nin içine fitne sokmaya çalışıyorlar'

Abdulkadir Selvi, Balbay'ın 'Hakan Fidan' kulisinden rahatsız: 'AK Parti’nin içine fitne sokmaya çalışıyorlar'

22.12.2025 17:15:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Abdulkadir Selvi, Balbay'ın 'Hakan Fidan' kulisinden rahatsız: 'AK Parti’nin içine fitne sokmaya çalışıyorlar'

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, TİP'li milletvekili Ahmet Şık'la birlikte gazetemiz yazarı Mustafa Balbay'ı hedef aldı. Selvi, iki isim için "Mehmet Akif Ersoy’a yönelik operasyon üzerinden AK Parti’nin içine fitne sokmaya çalışıyorlar" dedi.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Demirören Medya bünyesindeki Hürriyet gazetesinin yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında TİP'li milletvekili Ahmet Şık'la birlikte gazetemiz yazarı Mustafa Balbay'ı hedef aldı. 

Balbay'ı geçen günlerde bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında iktidarla ilgili aktardığı kulis bilgileri üzerinden hedef alan Selvi, şu ifadeleri kullandı: 

"Karışık dönemlerin aktörleri olan Ahmet Şık ile Mustafa Balbay bu günlerde yeni bir görev üstlendiler. Mehmet Akif Ersoy’a yönelik operasyon üzerinden AK Parti’nin içine fitne sokmaya çalışıyorlar. Ergenekon sürecinin Mustafa Balbay’ı, Gezi sürecinin Ahmet Şık’ı kulis adı altında siyaset mühendisliğine soyunmuş durumdalar. Ömürleri AK Parti’ye düşmanlıkla geçmiştir ama AK Parti kulisi yazıyorlar. Mustafa Balbay ve Ahmet Şık’ın yazıları ile bu yazıların Batılılar tarafından fonlanan internet siteleri tarafından bir kampanyaya dönüştürmesi bize bunların yeni planlarının da ne olduğunu gösteriyor. Yeni planın adı AK Parti içine fitne sokmak. AK Parti’nin önemli değerlerini birbiriyle vuruşturmak."

BALBAY NE DEMİŞTİ?

Mustafa Balbay, Meltem TV’ye konuk olduğu canlı yayında, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın görevden alınacağını ve yerine Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın’ın getirileceği iddia etmişti. 

Balbay şu ifadeleri kullandı:

“Yaşananlarla birlikte içi boş bir kulis bilgisi olmadığını söyleyebiliriz. Erdoğan'ın Hakan Fidan yerine İbrahim Kalın'ı Dışişleri Bakanı yaparak, şu anda MİT Başkanlığı yapan Kalın'ın MİT Başkanlığı gücünü de alıp Dışişleri Bakanlığı'nı da yürüterek Fidan'ın buradan alınması ve negatif enerjiyi azaltacağı konuşuluyor.

Çok konuşuluyor. Erdoğan'ın da yapmışken tam yapmak üzere bir çaba içerisinde olduğu söyleniyor. Bakanların hiçbiri rahat değil. Bu da bir yönetim biçimi. Yoksa zaten bir bakanlık, bir bakıma sekreterya.”

İlgili Konular: #Hakan Fidan

İlgili Haberler

Hakan Fidan, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın'dan Şam ziyareti: Şara ile görüşecekler
Hakan Fidan, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın'dan Şam ziyareti: Şara ile görüşecekler Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın’la birlikte Suriye’nin başkenti Şam’da geçici yönetimin lideri Şara ve Suriyeli yetkililerle görüşecek.
AKP'de 'Hakan Fidan' kavgası büyüyor... AKP'li vekilin 'görevden alınır' çıkışına yanıt AKP'li isimden geldi!
AKP'de 'Hakan Fidan' kavgası büyüyor... AKP'li vekilin 'görevden alınır' çıkışına yanıt AKP'li isimden geldi! AKP içerisinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a yönelik tartışmalar sürüyor. AKP Milletvekili Galip Ensarioğlu, "Cumhurbaşkanı'nın iradesine aykırı davranan ya görevi bırakır ya da görevden alınır" diyerek görevden alma imasında bulunurken, AKP'li Şamil Tayyar ise "Cumhurbaşkanımız ve Fidan arasında görüş ayrılığı yok" dedi.
Fidan neden hedef?
Fidan neden hedef? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açılımı sabote mi ediyor?