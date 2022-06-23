Abdulkadir Selvi eleştirenleri hedef aldı: 'Erdoğan maaşına zamdan vazgeçecek mi?'

23 Haziran 2022 Perşembe, 10:00

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulan bütçe kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklife göre, Erdoğan'ın maaşının 141 bin TL'ye yükseltilmesi ön görüldü.

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü "Cumhurbaşkanı maaş artışından vazgeçer mi?" başlıklı yazısında "Vatandaşlarımızın hayat pahalılığından bunaldığı, yüksek enflasyon nedeniyle maaşlarının hızla eridiği bir dönemde Cumhurbaşkanı’nın ve milletvekillerinin maaşını tartışmak ne kadar abes geliyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Selvi, Cumhurbaşkanı’nın maaşı üzerinden algı operasyonu yürütüldüğü iddia etti ve Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı:

"Kılıçdaroğlu kendi maaşına yapılacak olan yüzde 83 oranındaki artışa ve 80 bin lirayı aşkın gelire neden itiraz etmiyor?"

ERDOĞAN VAZGEÇER Mİ?

100 bin 750 lira maaş alan Erdoğan'ın ilk 6 ayda 'zam' istemediğini yazan Selvi, "Eğer Cumhurbaşkanı maaşıma artış istemiyorum derse emekli milletvekilleri, eski cumhurbaşkanlarının aileleri ve Meclis başkanı bundan etkilenecek. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan bundan vazgeçer mi?" diye sordu.

Selvi şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanı’nın kendi takdiridir. Ama halkımız bu kadar sıkıntıdayken maaş artışı istemiyorum derse ne olur? 2022 başında yaptığı gibi.."