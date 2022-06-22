Abdulkadir Selvi'den seçim kulisi: 'Metropollerdeki Kürt oylarını kazanmak için çalışma yapılması gündemde'

22 Haziran 2022 Çarşamba, 09:36

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü "Yeni bir çözüm süreci mi başlatılıyor" başlıklı yazısının "Metropollerdeki Kürt oyları" kısmında AKP'nin 2023 seçimleri için diğer partilere nazaran daha çok çalışması gerektiğini vurguladı.

Selvi, "Metropollerdeki Kürt oylarını kazanmak için yeni bir çalışma başlatılmasına ihtiyaç var. Çünkü AK Parti, HDP’yle birlikte en çok Kürt oyuna sahip bir parti. 7 Haziran ve 31 Mart seçimleri bize gösterdi ki AK Parti Kürt seçmeninin desteğini alamadığı seçimleri kazanamıyor" dedi.

"ÇALIŞMA YAPILMASI GÜNDEMDE"

2023 seçimlerinde Kürt oylarını alması gerektiğini vurgulayan Selvi, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmanın olmazsa olmaz şartlarından biri de Kürt oylarını kazanmaktan geçiyor" ifadelerini kullandı.

Selvi, şöyle devam etti:

"AK Parti bunun farkında. Özellikle metropollerdeki Kürt oylarını kazanmak için çalışma yapılması gündemde. Çok doğru bir adım olur. Onun için gecikmemesi gerekiyor. Çünkü 2023 seçimlerine giderken Kürt oylarının kazanılması hayati derecede önemli"