Kulisler hareketli... AKP'de 'erken seçim' tartışması: Erdoğan'a iletilen tarih belli oldu
Erken seçim tartışmaları sürerken, kulis haberine göre AKP'de Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin 14 Mayıs’a alınması tartışıldığı ve bu tarihin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletildiği belirtildi.
Siyasetin ana gündem maddelerinden birini erken seçim tartışmaları oluşturuyor. Muhalefetin erken seçim çağrıları sürerken AKP içinde de seçim tarihi konuşulmaya başlandı.
İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın yazısına göre; siyasi kulislerde, bir süreden beri genel seçimlerin öne alınmasına ilişkin öneriler konuşuluyor. AKP yönetiminde bu görüşü dile getirenlerin fikirlerini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a da ilettiği ve bunun tüm yönleriyle değerlendirilmesine karar verildiği öğrenildi. Çok sayıda faktörün ele alınarak 2023 Haziran seçimlerinin aynı yılın mayıs ayına çekilmesi görüşü oluştu. Bu konuda henüz kesin karar verilmezken, bu seçeneğin ağırlık kazandığı öne sürülüyor.
Beş haftalık öne çekme konusunda, haziran boyunca devam edecek sınavlara dikkat çekiliyor.
Bir diğer neden de cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu olarak gösteriliyor. 18 Haziran’da yapılacak seçimin ikinci tura kalması durumunda 2 Temmuz’da yapılacağına, tatile gidilen ve üreticinin tarlada yoğun olduğu döneme denk geleceği belirtiliyor.
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