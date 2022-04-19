Abdullah Gül iddiasına Bekir Ağırdır'dan yanıt: 'Ne o zaman ne şimdi...'
Yazar Levent Gültekin, Konda Araştırma'nın sahibi Bekir Ağırdır'ın 2018'deki seçimde Abdullah Gül'ün adaylığı için 4 liderin önüne anket koyduğunu iddia etti. Ağırdır iddiayı yalanladı.
Yazar Levent Gültekin, 2018'deki cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde KONDA Araştırma'nın sahibi Bekir Ağırdır'ın Abdullah Gül'ün adaylığı için 4 liderin önüne anket koyduğunu iddia etti.
Medyascope'ta Ruşen Çakır'ın programına konuk olan Gültekin, Ağırdır'ın yaptırdığı seçim anketi nedeniyle AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gül'ün bahçesine helikopter indirip gözdağı verdiğini ileri sürerek, "Bekir Ağırdır anket koydu parti liderlerinin önüne. Abdullah Gül yüzde 60 ile kazanıyor diye. Erdoğan neden Abdullah Gül’e helikopter göndermek zorunda kaldı? Neden bir gece bir muhalefet partisi karar değiştirdi?" ifadelerini kullandı.
"NE BİZDEN BÖYLE ARAŞTIRMA İSTENDİ NE DE BİZ YAPTIK"
KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır ise iddia üzerine Twitter hesabından açıklama yaptı. Ağırdır "Ne o zaman ne şimdi, ne Gül için ne başka bir isim için ne anketimiz ne de liderlere önerimiz olmadı. Ne bizden böyle araştırma istendi ne de biz yaptık" ifadelerini kullandı.
Levent Gültekin ise bunun üzerine şöyle bir yanıt verdi:
"O ilişkiyi sürdüren, o sürecin içinde olan herkesle konuştum, Gül ve bütün liderler dahil, ya onların hepsi yanlış hatırlıyor ya da Bekir bey! O sürecin şahidi herkesin bu “yalan” bilgiyi vermiş olmaları tuhaf."
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