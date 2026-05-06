Abdullah Gül ve Ali Babacan isimleri gündeme geldi: Mahmut Arıkan'dan gündem olan 'aday' konuşmasına açıklama

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeniden Yol Partisi’nin Meclis Grup Toplantısı'nın çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili "86 milyonun oh be diyeceği bir adayımız var" sözleri üzerine eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın isminin geçtiği ifade edilerek, adayın kim olacağı sorulan Arıkan, "AK Parti erken seçim ilan etsin, tarihi açıklasın, biz de hep beraber yarın adayımızı açıklarız" dedi.

Babacan da "Partilerin genel başkanları zaten doğal cumhurbaşkanı adayı. Ben bunu yıllardır söylüyorum" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, cumhurbaşkanı adayı çalışmalarına başladıklarını belirtmiş ancak isim vermemişti.

Arıkan konu hakkındaki soruya, "Silivri'de bir nüfus daha artmaması için onu şimdilik tutalım biz" demişti. Arıkan, cumhurbaşkanı adaylarının tüm Türkiye'nin aradığı bir kişi olacağını öne sürmüştü.