Abdullah Gül ve Ali Babacan isimleri gündeme geldi: Mahmut Arıkan'dan gündem olan 'aday' konuşmasına açıklama

6.05.2026 12:17:00
ANKA
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, cumhurbaşkanı adayına ilişkin, “86 milyonun ‘oh be’ diyeceği bir adayımız var” şeklindeki sözleri hatırlatılarak, ismi geçen adayın kim olduğunun sorulması üzerine, “AK Parti erken seçim ilan etsin, tarihi açıklasın, biz de adayımızı yarın açıklarız” yanıtını verdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeniden Yol Partisi’nin Meclis Grup Toplantısı'nın çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili "86 milyonun oh be diyeceği bir adayımız var" sözleri üzerine eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın isminin geçtiği ifade edilerek, adayın kim olacağı sorulan Arıkan, "AK Parti erken seçim ilan etsin, tarihi açıklasın, biz de hep beraber yarın adayımızı açıklarız" dedi. 

Babacan da "Partilerin genel başkanları zaten doğal cumhurbaşkanı adayı. Ben bunu yıllardır söylüyorum" ifadelerini kullandı. 

NE OLMUŞTU?

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, cumhurbaşkanı adayı çalışmalarına başladıklarını belirtmiş ancak isim vermemişti.

Arıkan konu hakkındaki soruya, "Silivri'de bir nüfus daha artmaması için onu şimdilik tutalım biz" demişti. Arıkan, cumhurbaşkanı adaylarının tüm Türkiye'nin aradığı bir kişi olacağını öne sürmüştü.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, cumhurbaşkanı adayı çalışmalarına başladıklarını belirtti ancak isim vermedi. Arıkan konu hakkındaki soruya, "Silivri'de bir nüfus daha artmaması için onu şimdilik tutalım biz" dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Saadet Partisi ile ittifak konusunda anlaştınız mı? O aday siz misiniz" sorusunu yanıtlarken, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile bu konuda bir görüşmesinin olmadığını söyledi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan iktidara 'siyasi cinayetler' sorusu: 'Raflardan indirerek gösterebilecek misiniz?'
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan iktidara 'siyasi cinayetler' sorusu: 'Raflardan indirerek gösterebilecek misiniz?' Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Adalet Bakanlığı'nın faili meçhul soruşturma dosyalarını incelemeye almasına ilişkin, "Merak ediyoruz, bu 693 canın akıbetinin aydınlatılması için, o raflarda bekletilen klasörlerin indirilmesi için, illa bakanın mı değişmesi gerekiyordu? Düne kadar bu dosyalar neden raflarda bekletildi? Kimse kusura bakmasın. Adalet, iktidarın ihtiyaç duyduğu anda raftan indireceği bir araç değil. Peki faili meçhuller için gösterdiğiniz kararlılığı, 'siyasi cinayet davalarını' da raflardan indirerek gösterebilecek misiniz?" dedi.