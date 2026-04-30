Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, cumhurbaşkanı adayının ismini vermedi: 'Silivri'de bir nüfus daha artmasın'

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin cumhurbaşkanı adayına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çalışmaların sürdüğünü belirten Arıkan, isim konusunda sorulan bir soruya gönderme yaparak yanıt verdi.

"SİLİVRİ'DE NÜFUS ARTMASIN"

NOW Haber'in sorularını yanıtlayan Arıkan, "Profilini biraz anlatır mısınız, ismini vermeyeceğinizi düşünüyorum" sorusuna, "Silivri'de bir nüfus daha artmaması için onu şimdilik tutalım biz. Onu biraz zamana havale etmekte fayda var" dedi.

Arıkan, cumhurbaşkanı adaylarının tüm Türkiye'nin aradığı bir kişi olacağını öne sürdü.

Öte yandan Türkiye'de sadece üç cumhurbaşkanı adayından bahsedildiğini ifade eden Arıkan, "Bu bile bizim açımızdan siyasetin tıkanmışlığını gösteriyor" şeklinde konuştu.