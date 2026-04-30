Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, cumhurbaşkanı adayının ismini vermedi: 'Silivri'de bir nüfus daha artmasın'

30.04.2026 14:34:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, cumhurbaşkanı adayı çalışmalarına başladıklarını belirtti ancak isim vermedi. Arıkan konu hakkındaki soruya, "Silivri'de bir nüfus daha artmaması için onu şimdilik tutalım biz" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin cumhurbaşkanı adayına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çalışmaların sürdüğünü belirten Arıkan, isim konusunda sorulan bir soruya gönderme yaparak yanıt verdi.

"SİLİVRİ'DE NÜFUS ARTMASIN"

NOW Haber'in sorularını yanıtlayan Arıkan, "Profilini biraz anlatır mısınız, ismini vermeyeceğinizi düşünüyorum" sorusuna, "Silivri'de bir nüfus daha artmaması için onu şimdilik tutalım biz. Onu biraz zamana havale etmekte fayda var" dedi.

Arıkan, cumhurbaşkanı adaylarının tüm Türkiye'nin aradığı bir kişi olacağını öne sürdü.

Öte yandan Türkiye'de sadece üç cumhurbaşkanı adayından bahsedildiğini ifade eden Arıkan, "Bu bile bizim açımızdan siyasetin tıkanmışlığını gösteriyor" şeklinde konuştu.

Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan'dan ittifak yorumu Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, ittifak ve adaylık tartışmalarına ilişkin, "Bizim meselemiz partilerin bir araya gelmesi değil, hangi ilkeler etrafında birleştiğidir" dedi.
Mahmut Arıkan'dan, 'Gülistan Doku' tepkisi: 'Bu tablo Türkiye'nin yeni Susurluk'udur' Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin, "'Dicle’nin kenarında kurdun kaptığı kuzunun hesabını soracağız' diye çıktığınız yolda, Uzunçayır'ın kenarında katledilen kızımızın, cesedini dahi ailesine çok görenleri, koruyacak sistemi siz hangi ara kurdunuz? Bu tablo, Türkiye’nin yeni Susurluk'udur'' dedi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan iktidara 'siyasi cinayetler' sorusu: 'Raflardan indirerek gösterebilecek misiniz?' Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Adalet Bakanlığı'nın faili meçhul soruşturma dosyalarını incelemeye almasına ilişkin, "Merak ediyoruz, bu 693 canın akıbetinin aydınlatılması için, o raflarda bekletilen klasörlerin indirilmesi için, illa bakanın mı değişmesi gerekiyordu? Düne kadar bu dosyalar neden raflarda bekletildi? Kimse kusura bakmasın. Adalet, iktidarın ihtiyaç duyduğu anda raftan indireceği bir araç değil. Peki faili meçhuller için gösterdiğiniz kararlılığı, 'siyasi cinayet davalarını' da raflardan indirerek gösterebilecek misiniz?" dedi.