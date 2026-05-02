Fatih Erbakan'dan adaylık açıklaması: Mahmut Arıkan'ın işaret ettiği kişi kim?

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Milli Gençlik Derneği Genel Merkezi'nde, partisinin il başkanları toplantısına katıldı. Erbakan, burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erbakan, "Cumhur İttifakı'na kapıları kapattınız. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da 'herkes oh be diyeceği bir aday çıkaracağız' demişti. Saadet Partisi ile ittifak konusunda anlaştınız mı? O aday siz misiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Tabii Sayın Genel Başkanın Mahmut Arıkan Bey'in ifadelerini biz de duyduk. Ancak bizim kendisiyle bunun öncesinde bir görüşmemiz veya bizim adaylığımızla ilgili bir mutabakatımız oluşmamıştı. Dolayısıyla kendisinin tam olarak kimi kastettiğini bilebilmemiz mümkün değil, kendisine sormak gerekir. Ancak biz yeniden Refah Partisi olarak 2028 seçimlerinde inşallah cumhurbaşkanı adayımızı kendimizin çıkartacağını belirtmek isterim.

Dolayısıyla bizim adaylığımız konusundan mutabık kalacak, bizim adaylığımıza destek olacak diğer siyasi partilerinde bulunması bizi tabii ki memnun eder. Böyle bir mutabakat olursa da diğer bizim adaylığımızı destekleyen siyasi partilerin seçmenin teveccühüne de layık olmak üzere elimizden gelen gayreti göstereceğimizi ifade etmek isterim."

"BUTLAN KARARI ÇIKMA İHTİMALİ YÜKSEKTİR DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

"CHP’ye butlan konusu gündemde bu konuda da görüşünüzü alabilir miyiz" sorusu üzerine Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, şunları söyledi:

"Tabii diğer taraftan butlan konusu var. Bununla ilgili bizim eskiden beri söylediğimiz bir 'kontrollü seçim' kavramı vardı. Buradan kastımız; rakiplerin Sayın Cumhurbaşkanı tarafından belirlendiği, koşulların Sayın Cumhurbaşkanı tarafından belirlendiği, seçimin zamanının baskın bir şekilde alelacele Sayın Cumhurbaşkanı tarafından belirlendiği bir kontrollü seçimin yapılması.

Karşısında kazanacak bir adayın olmayacağı şekilde bir seçime gidilmesi. Bu noktada bir butlan olması ve tekrardan CHP'nin eski yönetimine dönmesi tekrardan 2023 seçimlerinde olduğu gibi bir şekilde seçime girmesi şeklinde bir düşünce olabilir. Dolayısıyla biz de bu konuda temkinliyiz ve hukuki sürecin tamamlanmasını bekliyoruz. Ancak bana sorarsanız butlan kararı çıkma ihtimali yüksektir diye düşünüyorum."

NE OLMUŞTU?

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, cumhurbaşkanı adayı çalışmalarına başladıklarını belirtmiş ancak isim vermemişti.

Arıkan konu hakkındaki soruya, "Silivri'de bir nüfus daha artmaması için onu şimdilik tutalım biz" demişti. Arıkan, cumhurbaşkanı adaylarının tüm Türkiye'nin aradığı bir kişi olacağını öne sürmüştü.