Kemal Albayrak'tan dikkat çeken 'Yargıtay' açıklaması!

Yayınlanma: 09.11.2023 - 15:45

Güncelleme: 09.11.2023 - 15:47

Yargıtay, AYM’nin Can Atalay hakkında verdiği ihlal kararına uyulmamasına hükmetti, karara imza atan üyeler hakkında suç duyurusunda bulundu. Yaşanan hukuk skandalına ilişkin AKP'li isimlerden dikkat çeken açıklamalar geldi.

Bazı isimler Yargıtay'ın AYM'ye açtığı bayrağı desteklerken, bazı isimler ise bu adıma dolaylı da olsa eleştiri yöneltti.

AKP'nin kurucularından Kemal Albayrak ise dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Albayrak, şunları yazdı:

"İlerde bu AYM tanımayanlar, yeni bir emirle, bunu düzeltebilirlerse, şaşmamak gerekir. Oyunda aktör kahramana,ilave kahramanlığın eklenmesi,oyunlarını seyretmeye hazır olun. Bu oyunlar planlı, programlı olabilir. Tanıdık senaryoları izlemeye,hazırlıklı olacağız gibi. Yüksek dereceli, kaskolu politik aktörlerin, önceden verdikleri beyanatlar bunu gösteriyor. Görüp bakacağız. Devlet,adaletle güçlüdür, kirlilik barındırmaz."