Abdullah Öcalan'a İmralı'da yeni konut iddiası

"Terörsüz Türkiye" adı altında yürüttüğü süreç kapsamında terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kaldığı cezaevinin bulunduğu İmralı Adası'nda bir konut inşa edilmekte olduğu öne sürülüyor.

Oda Tv’de yer alan habere göre Abdullah Öcalan için İmralı Adası’nda hazırlanan sözkonusu yeni konutun inşaatı bitmek üzere.

Özellikle ana kadroda yer alan 200’den fazla PKK üyesi teröristin üçüncü ülke formülü yerine Türkiye’ye dönmek istemeleri İmralı Adası ihtimalini ortaya çıkardı.

KİMİ İSTEDİĞİ SORULDU

Bu isimlerin önce 3 yıl süreyle burada kalmasının planlandığı ve burada entegrasyonların sağlanacağı söyleniyor.

Habere göre, Öcalan’a bu isimlerin iletildiği ve yanına kimi istersin diye sorulduğu da aktarılan bilgiler arasında.