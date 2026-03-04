Abdullah Öcalan'dan 'Umut Hakkı' açıklaması: 'Benim statüm Kürtlerin statüsüdür'

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'la İmralı Cezaevi'nde 26 Şubat'ta yaptığı görüşmeyi anlattı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Ömer Öcalan, Abdullah Öcalan'ın iktidarın devam ettirdiği "süreç"le ilgili "ağır yürüyor" şikayetinde bulunduğunu aktardı. Ancak Öcalan, "ağır yürüse de bir zemin oluşturduğunu ve demokratik siyasete alan açtığını" söyledi.

Abdullah Öcalan'ın "Şimdiye kadar söylemediğimiz şey kalmadı, bundan sonra pratik adımlara ihtiyaç var" dediğini belirten Ömer Öcalan şöyle devam etti:

"Kürt siyasal hareketi açısından da onlar için de teori çok önemlidir. Teoride birçok şey sivriliyor. Toplantılar var, konferans var, kongreler yapılıyor. İllerde ve ilçelerde örgütlenmeler yapılıyor. Ancak 'artık somut şeylere ihtiyaç var' diyor. Somut politikaya ihtiyaç vardır. Sonuç almamız gerekiyor ve bu iki yönlü bir görevdir. Açıkçası başkanın söyledikleri bir yandan devlet mekanizmasının yapması gerekenler iktidar öncülüğünde, bir yandan sahada olan demokratik siyaset öncülerinin, kurumlarının halkla birlikte nasıl bir sistem inşa edeceğidir? Herkese görev ve sorumluluk düşüyor. Başkan bu noktada zeminin oluştuğunu, alanın açıldığını bu noktada da kurumlarımızın ve siyasi partimizin birçok şeyi yapabileceğini vurguladı."

"BENİM STATÜM KÜRTLERİN STATÜSÜDÜR"

Ömer Öcalan'ın aktardığına göre, terör örgütü lideri "Umut Hakkı" konusunda da değerlendirmede bulundu. Buna göre Öcalan, "Umut hakkı önemlidir. Meclis’te de benim statüm meselesi konuşuldu. Elbette ki benim statüm önemlidir. Bunun açıklığa kavuşması gerekiyor. Benim statüm aynı zamanda Kürtlerin statüsüdür" dedi.

Abdullah Öcalan, o esnada kardeşi Mehmet Öcalan'ın araya girip "Halkımız artık sizin buradan çıkmanızı ve daha özgür koşullarda olmanızı istiyor" demesi üzerine de "Benim buradan çıkışım halkın çıkışıdır. Halkın çıkışı benim çıkışımdır" yanıtı verdi ve konuyla ilgili yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini söyledi.