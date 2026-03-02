Kulislerde konuşulanlar sızdı: 'Öcalan, yeni bir parti kurulmasını istedi'

İktidarın 'Terörsüz Türkiye' olarak adlandırdığı süreç kapsamında gelişmeler devam ederken Kürtleri temsilen yeni parti kuracağı öne sürüldü.

Terör örgütü PKK eelbaşı Abdullah Öcalan'ın yeni bir parti kurulmasını istediği ve böylece DEM Parti'nin yarattığı öne sürülen "PKK'nın temsilcisi" algısının yok edileceği iddia edildi.

Nefes yazarı Nuray Babacan, çözüm süreci devam ederken kulislere yansıyan bilgileri aktardı.

İktidar partisinin DEM Parti'nin yeni taleplerde bulunması nedeniyle zor durumda kaldığını belirten AKP'liler, şunları söyledi:

“Şu an adım atılması gereken, daha sessiz ve sakin yürünmesi gereken bir dönemdeyiz. Sürekli el yükselterek, ‘şu da olsun, bu da olsun’ anlamına gelen açıklamalar, tereddütte olan parti tabanında yanlış algılanıyor. Seçim bölgelerine her gittiğimizde bunun güçlüğünü yaşıyoruz. DEM’li yöneticiler de sık sık aynı tavrı sergiliyor.

Tabanı ikna etmek için zaten güçlük çekiyoruz, sindirmek için zaman gerekiyor. O yüzden açıklamalar ve talepler konusunda daha dikkatli olunmalı. ‘Devlete yeni bir dizayn verme’ üslubuyla yapılan açıklamaların sürece bir yararı olmaz. Sonuçta adımı atacak olan iktidar. Bizim de hesap vermek zorunda olduğumuz bir seçmen tabanımız var…”

Öcalan'ın yeni bir parti kurulmasını istediği iddia edildi.

"ÖCALAN, SÜRECİN ARDINDAN TÜRKİYE’Yİ KAVRAYACAK YENİ BİR PARTİ KURULMASINI İSTİYOR"

Babacan, konuya ilişkin olarak kulislere yansıyan bilgileri şöyle anlattı:

"İktidar kulislerinde, süreçle bağlantılı olarak konuşulan başka bir konu ise Kürtlerin yeni bir parti kuracağı. Onlara göre Öcalan, sürecin ardından Türkiye’yi kavrayacak yeni bir parti kurulmasını istiyor. Bu parti hem Kürt seçmenden hem Türk seçmenden oy alabilmek için yeni bir bakış açısına sahip olacak. DEM’in yarattığı 'PKK’nın temsilcisi algısı' da ortadan kalkacak."