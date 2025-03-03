Abdullah Öcalan'a 'kısıtlı' özgürlük: Serbestlik koşulları iddiası

Yayınlanma: 03.03.2025 - 09:44

Güncelleme: 03.03.2025 - 09:50

Terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta PKK'ye "silah bırakma ve kendini feshetme" çağrısını yapan metni DEM Parti Heyeti tarafından İmralı ziyaretinin hemen dönüşünde İstanbul'da kamuoyuna okunmuştu. Çağrının ardından PKK'den ateşkes kararı gelmişti.

Nefes yazarı Nuray Babacan, Öcalan'ın örgüte yaptığı çağrınün ardından, süreçle ilgili olarak kulislerde konuşulanları bildirdi.

Babacan, "Eğer açılım projesi tam istendiği gibi işlerse, Öcalan özgür kalacak ama kısıtlı. İmralı’da ikâmet edecek, dışarıdan ziyaretçi kabul edecek. Türkiye sınırları içerisinde izinle seyahat edecek. Yurt dışına çıkamayacak, seçme ve seçilme hakkı olmayacak" dedi.

''İMRALI'DA İKAMET EDECEK''

Yazıda "Eğer açılım projesi tam istendiği gibi işlerse, Öcalan özgür kalacak… Ama kısıtlı. İmralı’da ikamet edecek, dışardan ziyaretçi kabul edecek. Türkiye sınırları içerisinde izinle seyahat edecek'' ifadeleri kullanıldı.

''SEÇME VE SEÇİLME HAKKI OLMAYACAK''

Öte yandan kısıtlı özgürlük kapsamında Öcalan'ın yurt dışına çıkamayacağı, seçme ve seçilme hakkının da olmayacağı dile getirildi.

Ankara'dan gelen kulis bilgilerinin yer aldığı yazıda şu cümleler yer aldı:

''Yani Türkiye, bu yıl içinde Umut Hakkı’nı konuşacak.

Umut Hakkı’nın sınırlarını devlet belirleyecek.

''KONGRE İKİ HAFTA İÇİNDE TOPLANACAK''

PKK’nın kendini feshetmesi için kongresini toplayacağı biliniyor. Bunun tarihi konusunda farklı görüşler var. Ankara istihbarat kaynakları PKK kongresinin iki hafta sonra toplanmasından söz ediyor.

21 Mart Nevruz Bayramı’nın tarih olarak kullanılmaması için öncesine alınması planı var.

UMUT HAKKI, YAZ AYLARINDA KONUŞULMAYA BAŞLANACAK

Her şey yolunda giderse, Umut Hakkı’nı yaz aylarında konuşmaya başlayacağız.

Ve… Tüm plan sistematik olarak devletin öngördüğü gibi gider, fesih, silahların teslimi, lider kadroların başka ülkelere göç etmesi, tüm kamp ve yaşam alanları ve mağaraların boşaltılması gibi operasyonlar kazasız belasız biterse, af konuşulmaya başlanacak.

Kaynaklar, bunun için en az bir yıl olduğunu, yapılacaklar hesaba katıldığında iki yılı bulacağını dile getiriyorlar."