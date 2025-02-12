Abdullah Öcalan'ın çağrısı öncesi terör örgütü PKK'den mesaj

Yayınlanma: 12.02.2025 - 13:23

Güncelleme: 12.02.2025 - 13:32

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrısı sonrası yapacağı açıklama beklenmeye devam ediyor. Öcalan'ın açıklamasının ne zaman geleceğine ilişkin belirsizlik devam ederken DEM Parti EŞ Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, İmralı heyetinin haftasonu yapacağı Kuzey Irak ziyareti nedeniyle, çağrının 15 Şubat'a yetişmeyeceğini söylemişti.

İmralı'dan beklenen çağrı öncesi terör örgütünden dikkat çeken bir açıklama geldi. Terör örgütüne yakın medya organları tarafından yayınlanan açıklamada, "Çok ciddi bir karşıtlık ve darbesel bir müdahale olmadığı takdirde Öcalan tarafından yeni bir süreç, herkes için bir değişim, dönüşüm ve yeniden yapılanma süreci başlatılacağı"nın anlaşıldığı belirtilip şöyle denildi:

"PKK ve Kürtler değişecek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türkiye ortamı değişecek, Ortadoğu ve tüm dünya değişecektir. Devlet korkmasın; Önder Apo ve Kürtler devleti yıkmayacak, demokrasiye duyarlı ve açık temelde yeniden yapılandıracaktır. Türkiye toplumu korkmasın; Önder Apo ve Kürtler Türkiye’yi bölmeyecek, Kürt özgürlüğü temelinde Türkiye’nin demokratikleşmesi için çalışacaktır. Önder Apo’nun ve Kürtlerin özgürlük ve demokrasi çabaları, Ortadoğu ve dünyada hiç kimseye karşı olmayacak; herkesin demokratik yararını esas alacaktır."

Öcalan'ın açıklaması öncesi yeni bir sürecin başlayacağı tekrar edilen açıklamada, "Kuşkusuz her şey bir açıklama ile gerçekleşmeyecek ve her şeyi sadece Önder Apo yapmayacaktır. Sorun hepimizin olduğu gibi, görev de hepimizindir" notu düşüldü.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim’de terör örgütü PKK lideri Öcalan’a şu çağrıyı yapmıştı:

“…‘Terörist başı işin içinde olmazsa bir şey çıkmaz’ diyenlere de sesleniyorum. Terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM’de DEM Parti grup toplantında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın."

Bu çağrı sonrası DEM Parti heyeti, Öcalan’la ilk görüşmeyi 27 Aralık’ta yapmıştı. Ardından Öcalan’ın “Bahçeli’nin ve Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim” şeklindeki mesajı paylaşılmıştı.

Daha sonra DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk, Öcalan’ın talebi üzerine AKP ve MHP’nin de olduğu siyasi partilerle, eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ı ziyaret etmişti.

Heyet, 17 Ocak’taysa ‘tüm görüşmelerin samimi ve umut verici düzeyde olumlu geçtiğini’ açıklamıştı.