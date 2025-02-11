DEM Parti'den yeni 'Öcalan' açıklaması: 'Ülkenin kaderini değiştirebilecek tarihi bir çağrı yapacak'

Yayınlanma: 11.02.2025 - 13:20

Güncelleme: 11.02.2025 - 15:15

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin haftalık grup toplantısında gündemdeki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Hatimoğulları'nın konuşmasından önce Kahramanmaraş depremlerinin yıldönümüne dair hazırlanan kısa bir sinevizyon izletildi.

BELEDİYELERE "KENT UZLAŞISI" OPERASYONU

Hatimoğulları, bugün sabah saatlerinde İstanbul'da belediyelere düzenlenen 'Kent Uzlaşısı' operasyonları hakkında "Siyasi darbedir. Bir kez daha bir siyasi darbeye uyandık. 'Kent Uzlaşısı', birlikte yaşamın formülüdür" dedi.

ABDULLAH ZEYDAN'A HAPİS CEZASI

DEM Parti'li Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan hakkında verilen 3 yıl 6 ay hapis cezası hakkında konuşan Hatimoğulları, şunları söyledi:

"Bu karar Van halkının iradesini tanımama kararıdır. Van'da tarihi bir başarıya imza atmışız. Bu hhalka verilen cezadır. Bunu asla kabul etmeyiz. Bunun ilk denemesi mazbata verilirken yapılmıştı. Ey iktidar, bu uygulamalarınla diyalogdan dönmek için bahane mi arıyorsun?"

ÖCALAN'IN YAPACAĞI ÇAĞRI

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yapacağı belirtilen çağrıya ilişkin konuşan Hatimoğulları, şunları söyledi:

"Ülkenin kaderini değiştirebiecek tarihi bir çağrı yapmaya hazırlanıyor. Bu çağrı barış ve demokrasiye duyarlı. Bizler DEM Parti olarak bu çağrıyı yapmadan önce buluşmalar gerçekleştirdik. Bu görüşmelerden umutluyuz. Bütün farklı kesimlerle yaptığımız görüşmelerde barış olmalı denildi. 100 yıllık Kürt meselesini şiddet ve çatışma düzeninden hukuki bir temele indirmek için hazırlığınız var mı? İktidarı üzerine düşen görevi yerine getirmek için acil çağırıyoruz. Tek taraflı barış olmaz. İktidarın yol haritası açıklaması şarttır."

SORULARI CEVAPLADI: ÇAĞRI NE ZAMAN GELECEK?

Oruç, DEM Parti grup toplantısının ardından da gazetecilerin sorularını cevapladı.

Oruç, Abdullah Öcalan’ın çağrısına yönelik soruya, "Çağrının 15 Şubat’ta olacağına dair haberler vardı. Ancak 15 Şubat’a yetişmeyebilir. Çünkü heyetimiz Kürt Bölgesel Yönetimi’ne çeşitli ziyaretler yapacak. Aynı zamanda hem heyetimiz hem de parti merkezimiz istişareleri devam ettiriyor, istişarelerden çıkacak sonuçla birlikte Öcalan’a ulaştırılacak. Tahminimizce bu ay içinde tarihi çağrı gerçekleştirilebilir" ifadelerini kullandı.

Çağrının içeriğine ilişkin soruya Oruç "Çağrı Kürt sorununun bugüne kadar devam eden çatışma ve şiddet yöntemiyle çözülmeyeceğine, sürecin hukuk ve siyaset zeminine taşınmasına ilişkin çağrı olacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

ERDOĞAN SORUSUNA YANIT

Erdoğan’ın çağrıya yönelik olumlu çağrı yapmadığına yönelik soruya Oruç, "Hem İmralı’dan hem muhalif kesimlerden toplumsal dinamiklerden halktan çok önemli biçimde barışla ilgili konsensusu oluşmuş durumda. Bugün Türkiye’de herkes barıştan yana, yaptığımız bütün görüşmelerde herkes barışın tesis edilmesinden yana mesajını vermiştir. Bu anlamıyla toplum, siyaset, muhalefet hazır. Belli ki iktidar hazır değil. Çözüm ve diyalogla ilgili çözüm süreciyle ilgili yol haritalarını açıklamalılar. Öcalan üzerindeki tecrit kalkmalı. Bugün sabah İstanbul Belediyelerine dönük operasyon, Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı’na verilen ceza süreci baltalamaktadır. Barışın ve diyaloğun gelişmesinin önünü açın" dedi.

6 ŞUBAT DEPREMLERİ

Hatimoğulları'nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“İki yıl geçti depremzedelerin sorunları çözülmedi. Hazine arazileri dururken yurttaşın ve tarım arazilerine çöküyorlar rezerv alan diyerek. Depremzedeyle kavga ediyorlar. Birincisi depremzedeyi müşteri olarak görüyorlar rant için müteahhit anlayışı ile hareket ediyorlar. İkincisi bölgedeki demografik yapıyı değiştirmek istiyorlar.

Hâlâ okul yok, hastaneler yok doktorlar yok oradaki hayat bir bütünen yurttaş göç etsin diye insanların yaşam koşulları iyileştirilmiyor. Felaket sermayedarlarına karşı direnmeye devam ediyor depremzede yurttaşlar. Biz unutturmamalıyız deprem gerçekliğini ve yaşananları.

2028’de Türkiye’yi düzeltecekmiş yeni akıllarına geldi, halkın yaşadığı ekonomik sorunlar. Bu iktidar eski milletvekillerinin aldığı trafik cezalarını halka ödetmeye çalışıyor, kabul etmiyoruz. Bu iktidar emek düşmanı bir iktidardır. AKP döneminde grevler yasaklandı. Ekmek ve barış mücadelesini yan yana getirelim. Barış kazansın, yoksul kazansın, işçi kazansın."

SAVAŞ OYUNU MU OYNUYORSUNUZ?

"Suriye'de Alevileri ve Kürtleri yok sayarak bir gelecek kurulamaz. Suriye'nin kuzey ve doğu yönetim bölgesine yönelik sürekli vuracağız diyenlere sesleniyoruz: Bilgisayarda savaş oyunu mu oynuyorsunuz?"

BELEDİYELERE OPERASYON

"Siyasi bir darbedir. Kent uzlaşısı birlikte yaşamın formülüdür. Uzlaşı nasıl suç olabilir? Bir yandan 'barış' diyeceksiniz, bir yandan kent uzlaşısını gözaltına alma gerekçesi olarak kayıtlara geçireceksiniz. Bizler bunu asla kabul etmeyeceğiz."

ABDULLAH ZEYDAN'A HAPİS CEZASI

"Bu karar Van halkının iradesini tanımamaktır. İktidar açıkça nifak tohumları ekmektedir. İktidar diyalogdan dönmek için bahane arıyor. Size rağmen barışı inşa etmek için mücadelemiz devam edecek."

ÖCALAN'IN ÇAĞRISI

"Öcalan, önümüzdeki günlerde ülkenin kaderini değiştirebilecek tarihi bir çağrı yapacak. Bu çağrıyı Türkiye'de çatışmalarla şekillenen bir dönemi kapatıp barış ve demokrasi kapısının aralanması için yapıyor... Kazanan sadece Kürt olmayacak 85 milyon olarak herkes kazanacak... 100 yıllık Kürt meselesini şiddet ve çatışma düzeninden hukuki bir temele indirmek için hazırlığınız var mı? İktidarı üzerine düşen görevi yerine getirmek için acil çağırıyoruz. Tek taraflı barış olmaz. İktidarın planını açıklaması şarttır. Barıştan korkuyor musunuz? Biz olası bir çağrıdan sonra işimizin kolay olmadığının farkındayız. Biz DEM Parti olarak bu yolda yürümeye hazırız. Çözüm üretmek için bu yola talibiz."

BARZANİ İLE GÖRÜŞME

"DEM Parti İmralı Heyetimiz, Barzani ile kapsamlı bir görüşme gerçekleştirecek. Heyetimiz bu temaslar sonucunda edineceği tecrübeleri Öcalan ile paylaşacak."