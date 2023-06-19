Abdüllatif Şener, Sinan Oğan'a oy verdiğini 'kafa bulmak için' söylemiş
CHP'den istifa eden Abdullatif Şener, daha önce bir yayında söylediği "Sinan Oğan'a oy verdim" açıklaması hakkında bir "düzeltme" yaptı. Şener, "Çapraz mapraz, sorular morular yaparken, biraz rahatlatmak için beni sorgulayanları, biraz da kafa bulmak için söyledim" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettikten sonra partiye ağır eleştiriler yönelten, ardından da "İlk turda Sinan Oğan'a oy verdim, ikinci turda geçersiz oy kullandım" diyen eski Konya milletvekili Abdullatif Şener'den ilginç bir açıklama daha geldi.
Şener, katıldığı TV5 canlı yayınında tartışılan sözlerine "açıklık" getirdi.
"Aday gösterilmeyince CHP'yi eleştirdi" iddialarına yanıt veren Şener "Tekrar aday yapmadıkları için eleştirmedim. O süreçteki terbiyesizlik için eleştiriyorum" dedi ve "Neydi onlar" sorusuna "Burada o konuyu dallandırmak istemiyorum bu safhada" dedi.
Şener "Sinan Oğan'a oy verdim" sözlerini ise şöyle savundu:
"Yav çapraz mapraz, sorular morular yaparken, ben de 'biraz rahatlatayım onları' dedim. Gürültüsü ne kadar olur? Bu kadar gürültü beklemiyordum. Biraz rahatlatmak için beni sorgulayanları, biraz da kafa bulmak için söyledim."
"Bu gerçek değil anlamına mı geliyor? Kafa bulmak için söylediğiniz şeyi biz bir haftadır konuşuyoruz" sorusu üzerine ise Abdüllatif Şener şu yanıtı verdi:
"İşte boş uğraşıyorsunuz bak. Siz de uğraştıysanız bu konuyla. Bu konuyla uğraşanların hepsi boş uğraşıyor. Kamikaze saldırıları yapıyorlar. Kendilerini tahrip ediyorlar. Benim üzerimden savunmaya çalıştıkları kendi siyasi hareketlerine zarar veriyorlar. Ben siyaseti okuyan biriyim. (Sinan Oğan'a oy verdiniz mi?) Bir şey anayasaya aykırıysa sorgulanması, söylenmesi de gerekmez. Ama madem 'hadi istiyorsunuz; koyuyorum masaya' dedim. O bakımdan 'kafa buldum' dedim."
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