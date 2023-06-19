Ahmet Hakan'ın 'Abdüllatif Şener' şaşkınlığı: 'Öyle korkunç, öyle inanılmaz bir şey yaptı ki...'

Yayınlanma: 19.06.2023 - 10:11

Güncelleme: 19.06.2023 - 10:55

Seçimde CHP'den milletvekili adayı gösterilmeyen ve 14 Mayıs'tan sonra Kılıçdaroğlu'na yönelik sert açıklamalarla tepki çeken Abdüllatif Şener, partisinden istifa ettiğini ve seçimde geçersiz oy kullandığını açıkladı.

Şener, "1. turda Sinan Oğan'a oy verdim. 2. turda ise geçersiz oy kullandım" ifadelerini kullandı. Şener'in söz konusu açıklamalarına tepki yağdı.

ŞENER, HAKAN'I 'ŞAŞIRTTI'

Şener'in açıklamaları siyaset gündemindeki yerini korurken; iktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan da yaşananları köşesine taşıdı.

Abdüllatif Şener'in açıklamalarının ardından insanlığa duyduğu itimadın sarsıldığını söyleyen Hakan, "Öyle korkunç, öyle inanılmaz bir şey yaptı ki Abdüllatif Şener, insanlığa duyduğum itimadı sarstı" dedi.

Hakan, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Abdüllatif Şener’in CHP’ye ve Kılıçdaroğlu’na yaptığı şeyden sonra...

Artık insanlara güven duyamıyorum.

Yüzüme gülen herkesin arkadan bir işler çevirdiği paranoyasına kapılıyorum.

Kafamda sürekli bin adet 'acaba' dolaşıyor.

Sanki her an ihanete uğrayacakmışım gibi tetikte dolaşıyorum.

İyilik yaparken resmen korkar oldum.

Kimseyle yola çıkamaz, sırrımı kimselere veremez hale geldim."

Hakan, yazısının sonunda 'Hey gidi Abdüllatif Şener hey!' sözleriyle Şener'e seslendi, 'Neden yaptın bunu? Hâlâ anlamıyorum, anlamlandıramıyorum' ifadelerini kullandı.