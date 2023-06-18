Abdüllatif Şener'den eleştirilere yanıt: Halay çektiği videoyu paylaştı

Seçimde CHP'den milletvekili adayı gösterilmeyen ve 14 Mayıs'tan sonra Kılıçdaroğlu'na yönelik sert açıklamalarla tepki çeken Abdüllatif Şener, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Şener, katıldığı bir düğünde halay çektiği görüntüleri paylaşarak, kendisine gelen tepkilere yönelik açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.06.2023 - 12:40
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Eski AKP'li ve son olarak CHP'de 5 yıl siyaset yapan Abdüllatif Şener, 14 Mayıs seçimlerinde aday gösterilmeyince ilk turun ardından istifa etmişti.

"KAMİKAZE SALDIRILARI YAPAN MEDYA TROLLERİ..."

Şener son olarak Twitter hesabından katıldığı bir düğünün görüntülerini paylaşarak, kendisine gelen eleştirilere yönelik şu ifadeleri kullandı:

"İki gündür Mardin Kızıltepe'deyim. Düğünde ve sokaklardayım. Görünen o ki; kendi seçim hatalarını unutturmak için, oy verdin vermedin üzerinden kamikaze saldırıları yapan medya trollerinin halkta karşılığı yok. CHP'yi önümüzdeki belediye seçimlerinde hezimete sürüklüyorlar."

Geçen günlerde katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Şener, ilk turda Sinan Oğan'a ikinci turda ise geçersiz oy kullandığı belirtmişti. Şener'in açıklamalarına sosyal medyadan tepki yağdı. 

SANDIĞINDAN GEÇERSİZ OY ÇIKMADI

Söz konusu açıklamaların ardından Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, Şener'in oy kullandığı sandıktaki CHP müşahidine ulaşarak müşahidin, Şener'in oy kullandığına tanıklık ettiğini ve sandıktan geçersiz oy çıkmadığını belirttiğini açıklamıştı.


Abdullatif Şener CHP halay

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