Abdüllatif Şener'in açıklamalarının ardından Şaban Sevinç'ten bomba iddia: 'CHP'de Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen başka bir vekil daha var'

Gazeteci Şaban Sevinç, Abdüllatif Şener dışında CHP’li başka bir milletvekilinin daha Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini iddia etti. Sevinç'in iddiası sosyal medyaya da yansıdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.06.2023 - 10:47
Abdüllatif Şener'in açıklamalarının ardından Şaban Sevinç'ten bomba iddia: 'CHP'de Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen başka bir vekil daha var'
Abone Ol google-news

Seçimde CHP'den milletvekili adayı gösterilmeyen ve 14 Mayıs'tan sonra Kılıçdaroğlu'na yönelik sert açıklamalarla tepki çeken Abdüllatif Şener, partisinden istifa ettiğini ve seçimde geçersiz oy kullandığını açıkladı. 

Şener, "1. turda Sinan Oğan'a oy verdim. 2. turda ise geçersiz oy kullandım" ifadelerini kullandı. Şener'in söz konusu açıklamalarına tepki yağdı.

Şener'in açıklamaları siyaset gündemindeki yerini korurken; gazeteci Şaban Sevinç, CHP’li başka bir milletvekilinin daha Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini iddia etti.

"O BENİM ÖZEL BİR BİLGİM..."

TV100'de konuşan Sevinç, bu milletvekilinin adını açıklamazken canlı yayında şu açıklamaları yaptı: 

"CHP’de sayın Kılıçdaroğlu’na oy vermeyen bir başka vekil de var. Onun adını söylemem. O benim özel bir bilgim, isim vermeyeceğim. Başka milletvekilli olduğunu da biliyorum. Bu durum bize şeyi gösteriyor. Tamam, Abdüllatif Şener’in davranışı kesinlikle kabul edilemez kaldı ki dün akşam soruları yanıtlarken kendisi de kendisiyle çelişkiye düştü. Yaptığı açıklamaların ne kadar korkunç olduğunu daha açıklamalarını yaparken fark etti."


Abdullatif Şener CHP

İlgili Haberler

Son Dakika... Özgür Özel'den Abdüllatif Şener'e sert tepki: 'Acıyarak izledim'

Son Dakika... Özgür Özel'den Abdüllatif Şener'e sert tepki: 'Acıyarak izledim'
Barış Pehlivan paylaştı: Abdüllatif Şener 'Geçersiz oy kullandım' dedi ama gerçek çok farklı çıktı!

Barış Pehlivan paylaştı: Abdüllatif Şener 'Geçersiz oy kullandım' dedi ama gerçek çok farklı çıktı!
CHP'den istifa eden Abdüllatif Şener'in skandal açıklamalarına tepki yağdı: 'İhanet hep içeriden gelir...'

CHP'den istifa eden Abdüllatif Şener'in skandal açıklamalarına tepki yağdı: 'İhanet hep içeriden gelir...'

En Çok Okunan Haberler