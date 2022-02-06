Abdurrahman Dilipak'tan Erdoğan'a uyarı: 'Dilerim molnupiravir vermiyorlar'
"Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı" diyerek koronavirüse yakalandığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Abdurrahman Dilipak'tan uyarı geldi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte koronavirüse yakalandığını duyurmuştu.
AKP'ye yakınlığıyla bilinen Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, sosyal medya hesabından koronavirüs tedavisinde kullanılan 'molnupiravir' ilacı hakkında "Dilerim Cumhurbaşkanına molnupiravir vermiyorlar" dedi.
"BAKIN, BU BİR CİNAYET OLUR"
Dilipak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Bakın, bu bir cinayet olur" diyerek uyarıda bulundu.
Dilipak'ın açıklaması şöyle:
"Dilerim Cumhurbaşkanına molnupiravir vermiyorlar. Bakın, bu bir cinayet olur. mRNA'da, bu da, Bu nano tüpler ve Grafenin aşıda PCR'de kullanılması sonucu, önümüzdeki 2 yılda çok sayıda kanser, genetik hastalıklar, Kalp, böbrek hastalıkları, kısırlık ve sakat doğumlar patlayacak.
Bu molnupiravir bir öncekinden daha az zararlı değil. Cumhurbaşkanı bu aşılardan olmuşsa bu hastalık ne, olmamışsa, milleti niye aşılıyorsunuz. Bütün dünya bu cinayetten vazgeçerken bize ne oluyor ki, hala bu yanlışta ısrar ediyoruz.
"Zalimlere yardım etmeyin, sonra ateş size de dokunur" denmedi mi bize.. Yanlışın neresinden dönülürse orası kardır. Şifa Şafi'nin rızası istikametindedir"
"Zalimlere yardım etmeyin, sonra ateş size de dokunur" denmedi mi bize.. Yanlışın neresinden dönülürse orası kardır. Şifa Şafi'nin rızası istikametindedir.— Abdurrahman Dilipak (@aDilipak) February 6, 2022
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