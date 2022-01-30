Erdoğan’a bir tepki de Abdurrahman Dilipak’tan

30 Ocak 2022 Pazar, 19:19

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Tarbzon’da mikrofonu verdiği çocuk CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘hain’ deyip AKP’ye oy istedi.

Çocuğun sözleri Erdoğan ve protokoldeki AKP’lileri memnun ederken; siyasiler ile birlikte kamuoyunda çok büyük tepkiyle karşılandı.

BİR TEPKİ DE ABDURRAHMAN DİLİPAK’TAN

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak da, sosyal medya hesabı üzerinden duruma tepki gösterdi. Dilipak, "Bu çocuk mizansenini kim hazırladı ise, o çocuğu oraya kim getirdi ise, bu çocuğa da yazık etti, AK Partiye de.. Bir çuval incir berbat edildi. O açılışlar bu olayın gölgesinde kalır artık" ifadelerine yer verdi.

Dilipak devamında da, "Siyasetçi, iktidarı-muhalefeti ile oy derdinde, millet geçim derdinde" ifadelerine yer verdi.

Dilipak'ın paylaşımları şu şekilde:

Bu çocuk mizansenini kim hazırladı ise, o çocuğu oraya kim getirdi ise, bu çocuğa da yazık etti, AK Parti'ye de.. Bir çuval incir berbat edildi. O açılışlar bu olayın gölgesinde kalır artık. Siyasetçi, iktidarı-muhalefeti ile oy derdinde, millet geçim derdinde.

Bakın böyle giderse (ki bu mesajı bu olaydan biraz önce atmıştım, denk geldi) bu yarış, bu şekliyle, kim daha çok kazanacak değil, kim daha çok kaybedecek rekabeti. Ve sonuçta kim kazanırsa kazansın, kim kaybederse etsin, asıl kaybeden bu oyunun tarafları ile birlikte milletçe hepimiz olacağız. Kazanı olmayan bir oyunu kim niye oynar. Öfke ile siyaset olmaz. Ayet "öfkeni yut" der. Öfkeyle kalkan zararla oturur.

Öfkenin sebepleri: 1. Ucup 2. Kibir 3. Böbürlenmek 4. Çekişme ve münakaşa 5. İnatçılık 6. İtidalden çıkmış şakacılık 7. Alaycılık 8. Hainlik 9. Haksızlık 10. Servet arzusu / Ahlâk-ı Adudiyye Şerhi İsmail Müfîd İstanbulî.. Bu Siyasetname'de böyle yazar. Dilerim kellim kellim la yenfağ olmaz..