ABK suç örgütü davasında buluntu telefona ilişkin bilirkişi raporu duruşmada konuşuldu: ‘Metinler üzerinden oynanmış’

Ayhan Bora Kaplan (ABK) suç örgütüne verilen cezaların istinafta bozulması ve 2 dosyayla birleştirilmesinin ardından 76 sanıklı davaya dün devam edildi. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarında görülen davada; tutuklu sanıklar Ayhan Bora Kaplan ile davanın aynı zaman “M7” kod adlı gizli tanığı Serdar Sertçelik salonda hazır bulundu.

SORUŞTURMAYI YÖNETEN POLİSLERLE ÖRGÜT SANIKLARI AYNI DAVADA

Ayrıca; dava kapsamında soruşturmada görev alan tutuksuz müşteki sanıklar eski Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, eski Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ile polisler Metehan İlkyaz, Gökhan Karaca ve Ufuk Gültekin yargılanıyor. Ancak önceki duruşmalarda tutuksuz sanıklar duruşmadan ayrı tutulmaları kararı kapsamında söz konusu isimler duruşmaya katılmadı.

‘BİZ BORA KAPLAN’DAN İNTİKAMIMIZI ALACAĞIZ’

Duruşmada sanık Ayhan Bora Kaplan’ın avukatları konuştu. Bu kapsamda Kaplan’ın avukatlarından Umut Köroğlu; “Bu dosyanın projeli bir dosya değil de kin ve intikamdan kaynaklı doğan bir dosya olarak görüyorum” dedi. Bora Kaplan’ın polis ifadesinde “Mustafa” adlı polisin kendisine “Biz Bora Kaplan’dan intikamımızı alacağız” dediğini ileri süren Av. Köroğlu; “Bu kinin ana nedenini biz bir türlü anlamıyoruz. Bora Kaplan’ın 15 Temmuz’da bilinçli bir yurttaş olarak TRT’nin önüne gidip başarılı mı olması? Biz anlayamadık. Bu soruşturmada Bora tutuklandıktan sonra delil toplanan bir soruşturma olduğu açık” ifadelerini kullandı.

BULUNTU TELEFONA İLİŞKİN TANIK DİNLENDİ

Avukat savunmalarının ardından, Bora Kaplan tarafının, müşteki sanıklardan Şevket Demircan’ın avukatının ofisinin kapsında bulunan telefonun verilerinin kopyasına ilişkin davaya sunduğu bilirkişi raporunu hazırlayan veri uzmanı B.N. tanık olarak dinlendi.

‘BİR OYNANMA OLDUĞUN KESİN OLARAK ANLADIK’

B.N. WhatsApp uygulamasının çalışma prensibinin “uçtan uça şifreli” bir mesajlaşma platformu olarak çalıştığını belirterek; “Mesaj içerikleri ve saatlerine baktığımızda bir uyumsuzluk olduğunu gördük. Tarih ve içeriklerin olağan akışına aykırı olduğunu, bir oynanma olduğunu kesin olarak anladık. Ancak; yaptığımız inceleme neticesinde, telefonun içeriğinde manipülasyon yapıldığına ilişkin bir tespit bulmadık” dedi.

‘TAM TESPİT İÇİN ORİJİNAL TELEFONA BAKILMASI LAZIM’

Hakim ve savcının soruları üzerine B.N.; “Bir manipülasyon olmadığını tespit ettik; ama mesaj içeriklerinden değiştirildiğini anladık” dedi. B.N.; WhatsApp mesajlarının sonradan oluşturulabileceğini belirterek; “Bunu kendim de denedim. Bir Android telefon aldım ve veri tabanına ulaşınca istediğimiz değişikliği yapabileceğimizi anladım. Eğer değişiklik başka bir telefon üzerinden yapıldıysa tespit edemeyiz. Değişikliğin tam tespiti için orijinal telefona bakılması lazım. Burada tablolar üzerinde bir manipülasyon yok, metin üzerinde bir manipülasyon var. Bu yüzden kopya cihaz üzerinden değil, orijinal telefon üzerinden incelenmesi lazım. Bunu da biz yeni keşfettik” ifadelerini kullandı. Ayhan Bora Kaplan’ın avukatı ise “Bu bilirkişi raporunu WhatsApp mesajlarında değişiklik yapılabileceğini göstermek için hazırlattık” dedi.

‘SEN KONUŞURKEN AĞIZIMI AÇMADIM’

Murat Çelik’in avukatı Cengiz Varol ise B.N.’nin raporunun usulü eksikliklerine yönelik karşı bilirkişi raporunu mahkemeye sundu. Varol, B.N.’ye yönelik sorularına başladığı sırada sanık Kaplan araya girince Mahkeme Başkanı, “Bora araya girme” dedi. Av. Varol ise “Bora sen 5 gün konuştun ben ağızımı açmadım” ifadelerini kullandı.

‘GEREKİRSE 5 GÜN DAHA SUSUN’

Av. Varol, soruları sırasında “Serdar Sertçelik’in gönderdiği iddia edilen telefon” ifadesini kullanması üzerine Bora Kaplan ve Sertçelik’in avukatı itiraz etti. Bora Kaplan, “Yalan söylüyor” diye bağırırken, Sertçelik’in avukatı; “Ben de 5 gün sustum başkanım ama yönlendirme yapıyor” dedi. Mahkeme Başkanı ise “Gerekirse 5 gün daha susun avukat bey. Araya girmeyin” dedi. Av. Varol ise “Ayıp ediyorsunuz arkadaşlar” diyerek, sorularını yarıda kesti. Müşteki avukatlarının sorularının arındından dava yarına ertelendi.